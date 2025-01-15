СМИ обязали удалять негативные комментарии о чиновниках. Есть ли в этом "зрада"

Принятие закона вызвало значительный резонанс в украинском сегменте соцсетей

В Украине онлайн-медиа будут иметь три дня на удаление негативных комментариев после получения официальной жалобы. Такую норму закрепил законопроект №11321, который Верховная Рада приняла 14 января. Документ внес глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, интернет-издания освобождаются от ответственности за недостоверную информацию в комментариях пользователей при одном условии. Они должны удалить проблемный контент в течение трех рабочих дней после поступления жалобы, предписания Национального совета или решения суда.

Но на самом деле эта норма не нова для украинского законодательства. Она уже существовала в законе "О медиа", но теперь к ней добавили уточнение о реагировании на судебные решения.

Норма в законе "О медиа"

Что изменилось: законопроект №11321

Законопроектом также вносятся изменения в цитировании должностных лиц. Медиа будут освобождаться от ответственности не только за дословное воспроизведение заявлений, но и за перевод без искажения сущности.

По практике Верховного Суда негативной считается информация о нарушении законодательства, неэтическом поведении или несоблюдении моральных норм. При этом действует презумпция добропорядочности – лицо, распространившее негативную информацию, должно доказать ее правдивость.

Изменения коснулись и статуса журналистов-фрилансеров. Теперь требования к распространению информации распространяются не только на штатных работников медиа, но и на журналистов, работающих по гражданским договорам как ФЛП.

Журналистов снова пустят в Верховную Раду

Кроме изменений в комментариях, законопроект также существенно расширяет доступ к парламентской деятельности. Отныне журналисты и представители общественных организаций смогут посещать заседания парламентских комитетов, включая проводимые в формате видеоконференций. Комитеты обязаны обнародовать повестку заседаний за 24 часа до их начала.

По предложению народного депутата Владимира Вятровича, во второе чтение внесли важные дополнения. Заседания комитетов будут транслироваться онлайн, а видеозаписи, стенограммы и протоколы будут постоянно доступны в интернете.

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