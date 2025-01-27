Муж погибшей в ДТП Анны Жук может сесть в тюрьму: ему уже объявили подозрение

Во время аварии в салоне авто был ребенок

Водителю, который управлял автомобилем во время смертельного ДТП, сообщили о подозрении. В результате столкновения с грузовиком погибла Instagram-блогерша Анна Жук.

Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на комментарий спикера полиции Полтавщины Юрия Сулаева. Отметим, что водитель легковушки Владимир Белевцов – муж Анны Жук и отец ее детей.

Как отметили в полиции, мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что смертельная авария произошла недалеко от села Засулье Лубенской общины 24 января около 8:40 на трассе Киев-Харьков. Столкнулись грузовик и внедорожник, в результате чего погибла женщина и еще три человека травмировались.

По данным следствия, автомобиль "Lexus", которым управлял водитель 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком Renault Premium. Он стоял вне автострады. В результате аварии 39-летняя пассажирка авто скончалась на месте от полученных травм. Погибшей оказалась известная блогерша Анна Жук.

За рулем легковушки находился муж Анны, в салоне также был сын супругов. Ребёнок и мужчина получили травмы и были госпитализированы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что муж погибшей в ДТП Анны Жук впервые прокомментировал смерть любимой.