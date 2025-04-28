Конфеты гребли мешками. Украинцы возмущены поведением ромов на кладбищах (видео)

Мнения пользователей в сети разделились

В Украине с воскресенья, 27 апреля, отмечают поминальные дни, которые длятся до 29 числа этого же месяца. Однако в сети уже появились кадры с гробков, где ромы мешками собирали конфеты и не только.

Соответствующие видео опубликовали в сети местные паблики Хмельницка и не только. Большинство украинцев возмутило такое поведение людей, особенно в Радовницу.

"Ромы мешками выносили сладости с кладбищ в Хмельницкой области", — говорится в сообщении.

На видео видно, что люди ходят и собирают по могилам конфеты. Все бы ничего, если бы они не делали это в мешки. Больше того появились кадры, как такие "бизнесмены" садились в поезд и не могли в плацкарте вместить свои пожитки, настолько их было много.

На большинстве видео видно, что конфеты собирали не только цыган, но и дети. Одна из пользователей поделилась в сети, что ее дети привезли домой с кладбища целую коробку конфет. В комментариях это очень возмутило людей.

В общем, мнения пользователей разделились: кто-то писал, что ромы могут брать сколь угодно конфет, а кто-то был против. Некоторые украинцы настаивали на том, что в поминальные дни следует оставлять на могилах небольшие гостинцы, как милостыню. Однако некоторые так не считали и вообще называли традицию ставить еду на памятники умерших странной.

Однако почти все сошлись в том, что собирать конфеты в мешки — слишком даже в качестве милости. Ведь некоторые убеждены, что дальше эти конфеты будут перепродаваться или что-то еще.

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