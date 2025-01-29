Сценарій Кремля чи ефект стада? Кому вигідні вибори під час війни в Україні

Кремль тисне на те, що нинішня українська влада начебто нелегітимна

В Україні нема жодних умов для проведення виборів Верховної Ради найближчим часом, тобто навесні 2025-го. Та й розмови про вибори восени цього року виглядають вкрай сумнівно.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог Олег Саакян. Він пояснив, чому Кремль намагається нав’язати нам свій сценарій парламентських виборів.

— В російському сценарії присутній момент: давайте припинення вогню, щоб в Україні провести вибори, на яких мають взяти участь проросійські сили, і після цього ми з новими силами в новій конфігурації підпишемо якесь перемир'я. Кого оберуть — з тим і підпишемо. Бо нинішня влада нібито нелегітимна, — каже політичний експерт.

На його думку, росіяни просувають такий сценарій, тому що виборча кампанія каменя на камені від України не залишить.

— На виборах, які ні по безпекових, ні по інших виборчих стандартах не можуть бути достатньо прозорими, демократичними і учасницькими, щоб суспільство в них повірило, ми отримаємо владу з меншим рівнем легітимності і з більш підваженою легальністю, аніж є наразі. Тому очевидно, що такий сценарій — він не український, а російський, і буде далі [нею] проштовхуватись, — каже політолог.

Однак він вважає, що не всі політики, які займаються підготовкою до виборів, грають на руку Росії.

— Вони просто роблять те, що мають робити політики. Те, що є професією партійних працівників і партбюрократії. Тому ми маємо справу не стільки з реальною підготовкою виборів, скільки зі стадним ефектом, коли декілька побігли і інші за ними підключилися. І частині [політиків] вигідно імітувати можливість проведення виборчого процесу. Ну, як мінімум, так спонсори гроші дадуть партіям, бо інакше якщо виборів нема на горизонті — то навіщо давати гроші? — підсумовує Олег Саакян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що проросійська ОПЗЖ планує взяти до 30% голосів на парламентських виборах.