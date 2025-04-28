Пока он в ВСУ, она подала на развод: что известно о жене Олега Ляшко Росите, которая родила ему двоих детей

В 2025 году внезапно стало известно, что Росита подала на развод

Олег Ляшко — известная личность в украинской политике, он лидер Радикальной партии и несколько созывов был народным депутатом Верховной Рады. Теперь же главный радикал страны служит в Вооруженных силах Украины, а тем временем его жена Росита решила развестись с ним.

"Телеграф" расскажет, что известно о браке Олега Ляшко и Роситы Сайранен.

Олег Ляшко и Росита — что известно об их отношениях

Главный радикал страны Олег Ляшко с октября 2022 года пошел служить в ВСУ, о чем сообщил в своих соцсетях. Фото в военной форме политик регулярно публикует на своих страницах в сети. Известно, что Ляшко служит в батальоне беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады, а в 2024 году возглавил этот батальон, став командиром.

Тем временем на фоне военной карьеры у экс-нардепа развернулась семейная драма. Его жена Росита Сайранен внезапно подала на развод — еще в сентябре 2024 года. Информацию об этом обнародовало издание "Главком" и опубликовало скриншот с сайта Печерского районного суда Киева.

Отмечается, что именно Росита стала инициатором бракоразводного процесса. Рассмотрение этого дела было запланировано на март 2025 года, однако сейчас на сайте Печерского суда нам не удалось найти информацию о результате заседания. Сам Олег Ляшко публично не комментировал развод с женой — не подтверждал и не опровергал.

Известно, что Олег Валериевич и Росита были в отношениях более 26 лет — сначала жили в гражданском браке 20 лет, а потом в 2018 году официально поженились. У пары двое детей — взрослая дочь Владислава, которой 23 года, и маленький сын Александр, которому в мае исполнится 5 лет. Почему Росита решила развестись с мужем, который служит в ВСУ, и с которым была вместе более 25 лет — неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят дети Олега Ляшко и сколько им сейчас лет. Младшего жена политика родила, когда ей было 50 лет.