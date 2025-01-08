Оседлает любимого конька Юлии Тимошенко. Кто будет ее конкурентом на выборах в Раду

Социальная тематика уже не будет монополией лидера "Батькивщины"

Бывшая премьер Юлия Тимошенко активно открещивалась от сообщений мировых и украинских СМИ о своей подготовке к выборам 2025 года, что не помешало ей одной из первых де-факто начать избирательную кампанию и разговаривать с оппонентами.

Как стало известно "Телеграфу", Тимошенко общалась с пятым президентом (2014-2019) Петром Порошенко. Речь шла о том, как обеспечить честные выборы и не дать власти использовать админресурс.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не)готовится к выборам".

Электорат Юлии Владимировны — пожилые люди, которые, как правило, живут в селе. Потому ее риторика не изменится. Тимошенко будет призывать голосовать за нее, потому что она будет бороться с продажей земли, низкими зарплатами, а также "фармацевтической мафией", которая повышает цены на лекарства. Даже оппоненты лидера "Батькивщины" уверены, что проходной барьер в 5% преодолеет.

На социальных темах ее конкурентом может стать депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, который в последние годы активно развивает собственный бренд и пытается отвлечься от Порошенко.

Впрочем, по информации "Телеграфа", на случай серьезной конкуренции у "Евросолидарности" есть папка с компроматом на Гончаренко, которая может похоронить его политическую карьеру.

Напомним, еще одним конкурентом политической силы Тимошенко на выборах в Верховную Раду может стать партия экс-спикера Дмитрия Разумкова "Разумная политика".