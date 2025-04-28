Экономия до почти 40 грн. Какие украинские магазины продают самые дешевые яблоки

Украинцы могут сэкономить на яблоках до 40 гривен

В Украине продолжают дорожать популярные продукты. Рост цен не обошел и на яблоки, некоторые сорта которых сейчас могут стоить более 50 гривен за кило.

Какие популярные сорта яблок подорожали за месяц, какие средние цены на них и где можно сэкономить, купив по самой низкой стоимости, разбирался "Телеграф". Согласно данным "Минфин", средний ценник на 1 килограмм украинских яблок 28 апреля 2025 года составляет 44,80 гривны. Месяцем ранее они стоили 43,38 гривны.

В то же время "Айдаред" подорожал более существенно — с 46,83 гривны в марте до 55,80 гривны в апреле.

Цены в магазинах

Если хотите сэкономить на украинских яблоках, то выгоднее всего их можно купить в "Екомаркете", где цена за кило не переваливает 21,90 гривны.

Однако другие магазины предлагают более высокие ценники:

в "Metro" они продаются по 41,50 гривны;

"АТБ" — 41,95 гривны;

"Varus" — 55,90 гривны;

"Сільпо" — 59,0 гривны.

То есть наиболее выгодным предложением является цена на украинские яблоки в "Екомаркете", чем, например, в "Сільпо".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине резко упали ценники на яйца. Мы выяснили, где можно купить самые дешевые.