Очередные манипуляции Корецкого с цифрами: "Укрнафта" скрыла провальные результаты 2024 года

Юридические последствия этой аферы могут быть серьезными

На прошлой неделе "Укрнафта" опубликовала отчет по 2024 году, в котором руководитель компании Сергей Корецкий представил данные, согласно которым добыча газа выросла на 6,5%, а добыча нефти — на 0,6% и заявил, что компания преодолевала многочисленные препятствия, а ее коллектив "сделал невозможное".

Как замечает в своем сообщении в Фейсбуке экономический обозреватель Михаил Шнайдер, при более внимательном анализе цифр и финансовых показателей компании картина выглядит не то что совсем иначе, а шокирующей.

Как оказалось, в 2024 году "Укрнафта" вошла с рекордным инвестиционным бюджетом в 26 миллиардов гривен, подаренных компании Правительством обескровленной войной страны, 90% из которых должны были пойти на развитие добычи, переработки и сервисов. В бизнес-плане заложено бурение 30 новых скважин, добыча 1,6 млн. тонн нефти и 1,105 млрд. кубометров газа.

Но фактические результаты оказались бесконечно далеки от обещаний, объясняет Шнайдер.

"Добыча нефти выросла всего на 8 тысяч тонн вместо запланированных 200 тысяч тонн, а объемы газа увеличились лишь на 73 млн кубометров, что втрое меньше ожидаемого. Кроме того, план по бурению был выполнен менее чем на треть", — пишет он.

"И это все, что получили за 26 млрд грн, из которых половина — государственные дивиденды за 2023 год, что Правительство оставило в "Укрнафте"! Господин Корецкий, вы серьезно считаете, что ваше "коллектив сделал невозможное" исчерпывающе объясняет это фиаско? Как вы объясните, что недавно "Укрнафта" добывала больше углеводородов при значительно меньшем инвестиционном бюджете", — спрашивает Шнайдер.

Также стало известно, что согласно обнародованной проверке Государственной аудиторской службой, "Укрнафта" искусственно завышала свои показатели, присваивая газ, принадлежавший другой компании — "Моментум Энтерпрайзес (Истерн Юроп) Лимитед".

Согласно договору между этими компаниями, "Моментум" имел 50% от добычи на общих скважинах, что составляет около 14,5 млн. кубометров в месяц. Но в июне 2023 года "Укрнафта" в одностороннем порядке сочла договор ничтожным и начала записывать на себя весь добываемый газ. В итоге за 2023-2024 годы компания незаконно присвоила 174 млн кубометров газа.

"Согласитесь, при таких обстоятельствах невозможно декларировать о повышении "Укрнефтью" добычи, потому что действительно общий объем добытого "Укрнефтью" газа не повысился", — пишет эксперт.

Шнайдер подчеркивает, что юридические последствия этой аферы могут быть серьезными, поскольку "Моментум" через Высший антикоррупционный суд в Украине добился открытия НАБУ уголовного производства по фактам завладения "Укрнафтой" принадлежащим ему имуществом — скважинами и природным газом.

При этом эксперт отмечает, что, несмотря на очевидные нарушения, Наблюдательный совет "Укрнафты" не высказывает никаких претензий к руководству компании.

"Учитывая ситуацию, наиболее циничным выглядит то, что менеджмент "Укрнафты" может получить премии за "выполнение плана". Ожидается, что в декларациях руководителей за 2024 год будут отражены десятки миллионов гривен бонусов, несмотря на провальные результаты компании", — заключает Шнайдер, задаваясь вопросом, готова ли власть и дальше закрывать глаза на коррупционные махинации или все же будет принимать меры по очистке государственной компании от неэффективного управления.