Чергові маніпуляції Корецького з цифрами: "Укрнафта" приховала провальні результати 2024 року

Юридичні наслідки цієї афери можуть бути серйозними

Минулого тижня "Укрнафта" опублікувала звіт щодо 2024 року, у якому керівник компанії Сергій Корецький представив дані, згідно з якими видобуток газу зріс на 6,5%, а видобуток нафти – на 0,6% і заявив, що компанія долала численні перешкоди, а її колектив "зробив неможливе". Але насправді все виявилося набагато гірше.

Як зауважує у своєму дописі у Фейсбук економічний оглядач Михайло Шнайдер, при більш уважному аналізу цифр та фінансових показники компанії, картина виглядає не те, що зовсім інакше, а шокуючою.

Як виявилося, у 2024 рік "Укрнафта" увійшла з рекордним інвестиційним бюджетом у 26 мільярдів гривень, які подарував компанії Уряд знекровленої війною країни, 90% з яких мали піти на розвиток видобутку, переробки та сервісів. У бізнес-плані закладено буріння 30 нових свердловин, видобуток 1,6 млн тонн нафти та 1,105 млрд кубометрів газу.

Але фактичні результати виявилися нескінченно далекими від обіцянок, пояснює Шнайдер.

"Видобуток нафти зріс лише на 8 тисяч тонн замість запланованих 200 тисяч тонн, а обсяги газу збільшились лише на 73 млн кубометрів, що втричі менше очікуваного. Крім того, план з буріння було виконано менш ніж на третину", — пише він.

"І це все, що отримали за 26 млрд грн, з яких половина — державні дивіденди за 2023 рік, що Уряд залишив в "Укрнафті"! Пане Корецький, ви серйозно вважаєте, що ваше "колектив зробив неможливе" вичерпно пояснює це фіаско? Як ви поясните, що нещодавно "Укрнафта" видобувала більше вуглеводнів при значно меншому інвестиційному бюджеті", — питає Шнайдер.

Також стало відомо, що згідно з оприлюдненою перевіркою Державною аудиторською службою, "Укрнафта" штучно завищувала свої показники, привласнюючи газ, який належав іншій компанії – "Моментум Ентерпрайзес (Істерн Юроп) Лімітед".

Згідно з договором між цими компаніями, "Моментум" мав 50% від видобутку на спільних свердловинах, що становить близько 14,5 млн кубометрів на місяць. Але в червні 2023 року "Укрнафта" в односторонньому порядку визнала договір нікчемним і почала записувати на себе весь видобутий газ. У підсумку за 2023-2024 роки компанія незаконно привласнила 174 млн кубометрів газу.

"Погодьтесь, за таких обставин неможливо декларувати про підвищення "Укрнафтою" видобутку, тому що справді загальний обсяг видобутого "Укрнафтою" газу не підвищився", — пише експерт.

Шнайдер підкреслює, що юридичні наслідки цієї афери можуть бути серйозними, оскільки "Моментум" через Вищий антикорупційний суд в Україні домігся відкриття НАБУ кримінального провадження щодо фактів заволодіння "Укрнафтою" належним йому майном — свердловинами та природним газом.

При цьому експерт зазначає, що попри очевидні порушення, Наглядова рада "Укрнафти" не висловлює жодних претензій до керівництва компанії.

"З огляду на ситуацію, найбільш цинічним виглядає те, що менеджмент "Укрнафти" може отримати премії за "виконання плану". Очікується, що в деклараціях керівників за 2024 рік будуть відображені десятки мільйонів гривень бонусів, попри провальні результати компанії" — підсумовує Шнайдер, задаючись питанням, чи готова влада і далі закривати очі на корупційні махінації, чи все ж вживатиме заходів для очищення державної компанії від неефективного управління.