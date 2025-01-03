Россияне продвинулись в двух областях и захватили новые села, — ISW (карты боев)

Украинские защитники сражаются за каждый метр родной земли

Продолжается 1045-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, у них есть продвижение на фронте. Враг захватил новые территории Донецкой и Запорожской областях.

По оценкам Американского института изучения войны (ISW), российская армия продвинулась в Донецкой области: под Северском, в районах Торецка, Покровска, Курахова, Угледара. Также оккупанты продвигались на западе Запорожской области.

Россияне продолжали штурмовать "украинский выступ" в Курской области 1 и 2 января, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. По оценкам ISW, украинские войска действуют примерно на 585 квадратных километрах на Курщине. Украинские силы нанесли ракетный удар по российскому военному командному пункту в Курской области.

Российские войска недавно продвинулись под Северском (Бахмутский район). Геолокационные кадры, опубликованные 2 января, показывают, что подразделения врага недавно имели продвижение в Белогоровке (к северо-востоку от Северска).

Российские силы недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 1 января, фиксируют продвижение армии РФ в северо-западной и западной части Торецка.

Российские войска в последнее время продвинулись к востоку и югу от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 2 января, показывают, что они недавно захватили Воздвиженку (восточнее Покровска). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 января, свидетельствуют о продвижении россиян к западу от Зеленого (южнее Покровска) и к северу от Новотроицкого (юго-западнее Покровска). Также согласно геолокационным кадрам, враг недавно захватил Нововасильевку (юго-западнее Покровска и западнее Новотроицкого).

Российские войска недавно продвинулись в Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 31 декабря и 1 января, демонстрируют успех россиян в западной части Солнцевки (к северо-западу от Курахового) и к востоку от Петропавловки (восточнее Солнцевки). Это показывает, что российские войска захватили Солнцевку.

Представитель украинской бригады, действующей на Кураховском направлении, 2 января заявил, что россияне пытаются выйти на трассу Н-15 Курахово-Запорожье и несколько снизили интенсивность своих штурмов. Он добавил, что российские силы меньше используют бронетехнику после значительных потерь техники в октябре-ноябре. Вместо этого они постоянно привлекают резервы, в том числе новобранцев с минимальной подготовкой.

Также оккупационная армия имела продвижение на Угледарском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 31 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северу от Константинопольского (к северо-западу от Угледара).

Кроме того, россияне недавно продвинулись в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 2 января, указывают, что они имели продвижение на севере Белогорья (к северо-востоку от Работино).

Напомним, военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко разложил по полочкам, почему россияне не в состоянии взять Покровск в окружение. Российским войскам, задействованным сейчас в районе Покровска, критически не хватает сил и средств для того, чтобы реализовать план с окружением, поскольку он требует просто колоссальных ресурсов.