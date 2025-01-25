Россияне захватили новые территории на Донетчине, как сейчас выглядит линия фронта (карта боев)

Оккупанты пытаются захватить как можно больше украинской земли

Идет 1067-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток, 24 января, до 22:00, на фронте произошло 190 боевых столкновений. Россияне имели продвижение в Донецкой области.

По данным портала DeepState, российская армия продвинулась в Торецке. Также враг захватил новые территории возле Надеевки, Дачного и Сухих Ялов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток на Покровском направлении россияне 78 раз пытались прорвать нашу оборону. Бои шли недалеко от населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка и Дачное.

"Противник несет значительные потери — сегодня (24 января, — ред.) на этом направлении было обезврежено 367 оккупантов, 186 из них — безвозвратно. Также уничтожены двенадцать единиц автомобильной техники, две боевые машины пехоты, один окопный РЭБ, три антенны связи, кроме того, значительно повреждены три миномета захватчиков", — добавили в Генштабе.

На Лиманском направлении с начала суток враг 16 раз атаковал позиции украинцев. Он наступал неподалеку от населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское.

На Краматорском направлении произошло 39 боестолкновений. Враг был активен вблизи Часового Яра, Орехово-Василовки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка, Крымского, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

Также активна вражеская армия в Харьковской области — на Купянском направлении она совершила 13 штурмов позиций наших защитников. Бои шли в районах Песчаного, Двухлетнего, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызового.

Как сообщал "Телеграф", приоритетным направлением для наступающих российских войск сейчас является Харьковская область. Об этом рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин.