Украинцы нашли в магазине самый "потужный" чайник и теперь не могут остановить смех (видео)

Украинцы теперь подшучивают над вычурным дизайном

В Одном из магазинов Украины заметили "сверхпатриотичный" электрический чайник. Некоторые комментаторы обвинили производителя в "шароварщине" и паразитировании на патриотизме.

Видео с "потужным чайником"(так его уже окрестили в сети) разлетелось по интернет-пабликам. Сам девайс выполнен в желтом цвете с синими вставками (под цвет флага Украины). На нем также изображена картинка с тонущим российским крейсером "Москва", который Силы обороны Украины потопили в начале полномасштабного вторжения.

Впрочем, несмотря на желание, по всей видимости, вызвать патриотизм у покупателей, данный чайник скорее вызвал острую критику в адрес производителя. Другие украинцы просто перевели все в шутку. Среди популярных комментариев есть такие:

Напомним, ранее мы писали о том, что на улицах Верхнеднепровска, что неподалеку от Днепра, заметили кабана. Животное не стесняясь людей прогуливалось по улицам и даже подошло к удивленным наблюдателям чуть ли не на расстояние вытянутой руки.

Также мы сообщали о том, что коммунальщики в Черновцах стали героями юмористического видео.