Не только жены: кто еще может получить выплаты за пленных и пропавших без вести военных с 1 февраля

Военнослужащий может самостоятельно определить, кто и какую сумму должен получить в случае, если он попадет в плен или будет признан пропавшим без вести

С 1 февраля в Украине вступают в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Изменения будут касаться порядка выплат родственникам пленных и пропавших без вести военных.

Об этом сообщило издание "Телеграф" в материале — "Лимиты переводов на карточку, новые льготы и тарифы. Что изменится с 1 февраля". Отмечается, что ранее полную сумму должна получать жена (супруг) военнослужащего.

Теперь долю выплат смогут получить больше родственников военного. Таким образом 50% выплат должны быть распределены равными долями между представителями первой очереди — женой (супругом), законными представителями несовершеннолетних детей (кроме получающих от военного алименты), детьми из лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законными представителями и родителями военных (кроме родителей, лишенных родительских прав).

Если представителей первой очереди нет, то 20% выплат идут родственникам второй очереди. Это совершеннолетние дети, братья или сестры. Невыплаченная часть средств (50% или 80%) будет храниться в воинской части и выплачиваться бойцу в случае возвращения его из плена или появления, если он был признан пропавшим без вести.

Выплаты военного, попавшего в плен или считающегося без вести пропавшим, составляют около 120 тысяч гривен в месяц.

Военнослужащий может самостоятельно определить, кто и какую сумму должен получить в случае, если он попадет в плен или будет признан пропавшим без вести. Для этого нужно составить личное распоряжение.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли "1000 Зеленского" снять наличными, или перевести на другую карту.