Лимиты переводов на карту, новые льготы и тарифы. Что изменится с 1 февраля

Произойдет ряд изменений, касающихся разных сфер жизни

Февраль 2025 года начнется с ряда важных изменений, которые коснутся многих украинцев. Новые тарифы на электроэнергию, ограничения на банковские переводы, подорожание тарифов мобильного оператора и новые правила выплаты родным пропавших без вести — все это вступает в силу в последний месяц зимы.

Следовательно, следует быть внимательными к своим расходам и финансовым операциям в новых реалиях. "Телеграф" собрал все главные изменения:

Изменения в оплате электроэнергии по льготному тарифу

С 1 февраля 2025 года изменится тариф на электроэнергию для потребителей, у которых отсутствует газовое обеспечение (вместо этого используются электроотопительные установки) или отсутствуют/не функционируют системы централизованного теплоснабжения.

Потребители, которые потребляет сверх нормы в 2000 кВт/ч, получат льготу: фиксированный тариф 2,64 грн за эти первые 2000 кВт/ч, а начиная с 2001 кВт/ч будет применяться обычный тариф 4,32 грн/кВт/час. Данна льгота будет действовать временно.

Лимиты на переводы между карточками

С 1 февраля украинские банки введут новые ограничения на карточные переводы для физических лиц и ФЛП, не имеющих документально подтвержденных доходов. Данное положение закреплено в меморандуме, подписанном украинскими банками в декабре прошлого года. К меморандуму присоединились 44 банка и 2 платежных системы (Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Универсал Банк, Сенс Банк, системы платежей NovaPay, RozetkaPay и др.).

Ограничения будут касаться исходящих платежей по реквизитам IBAN. Банки будут классифицировать таких клиентов по трем группам риска: "высокий", "средний" и "низкий". Для каждой группы предусмотрены отдельные ограничения.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц.

Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут вводиться в два этапа:

с 1 февраля 2025 года — до 150 тысяч гривен;

с 1 июня 2025 года — до 100 тысяч гривен.

Ограничения не коснутся лиц с подтвержденными доходами (зарплатных клиентов и других), а также волонтеров, чья деятельность подтверждена документально (в соответствии с постановлением НБУ №18 от 24.02.2022 "О работе банковской системы в период военного положения).

Также ограничения не будут применяться к операциям по переводу средств между двумя счетами, открытыми клиентом в одном банке.

Обнародуют список "крутых тачек", за которые нужно платить налог

После 1 февраля 2025 года Минэкономики опубликует список моделей автомобилей, подпадающих под новый налог. Это сбор для владельцев автомобилей в возрасте до 5 лет, чья стоимость превышает три миллиона гривен.

Ожидается, что в казну будут поступать 25 000 гривен в год за каждый такой автомобиль. В случае достижения автомобилем пятилетнего возраста в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

Последний месяц, чтобы стать критически важным предприятием

Критически важные предприятия должны подтвердить статус до 28 февраля 2025 года, это требование новых правил, вступивших в силу с 1 декабря 2024 года.

Таким образом, все компании, независимо от даты последнего подтверждения статуса, должны соответствовать новым требованиям. Основные критерии:

отсутствие налоговой задолженности,

средняя зарплата не менее 20 тыс. грн,

а также один из отраслевых или региональных критериев.

Сначала компания подтверждает статус критической, а затем должна через "Дію" снова подать списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков все бронирования остаются в силе. Если предприятие не подтвердит статус, забронированные работники лишатся бронирования с 1 марта.

Что ждет ограниченно пригодных в феврале

Военнообязанные и военные, которые до 4 мая 2024 г. имели статус "ограниченно годен", должны пройти повторную ВВК до 5 февраля 2025 г. Однако тех, кто еще не прошел ВВК, — почти миллион.

Поэтому сейчас в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, согласно которому не успевшие пройти ВВК не будут подпадать под административную ответственность. Представители власти ранее заявляли, что если не выполнить требование закона – можно получить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.

В парламенте предлагают продлить срок прохождения ВЛК до 5 июня этого года.

Отметим, что это возможно только при условии, если Рада успеет оперативно проголосовать.

В то же время, заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заверила, что есть договоренность с ТЦК до принятия закона не штрафовать до тех, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля. Чиновница уточнила, что соответствующая директива будет "отправлена по принадлежности".

Последний месяц подачи заявок на 1000 Зеленского

Февраль — это последний месяц, когда можно подать заявку на получение 1000 грн по программе "Зимняя поддержка". Принятие обращений длится до 28 числа месяца через приложение "Дію", отделения "Укрпошти" или банки.

Вырученные средства можно потратить на медицинские услуги, коммунальные платежи, связь и донаты на ВСУ до конца 2025 года.

Право на одноразовую выплату имеет каждый украинец независимо от возраста, находящегося на территории Украины (за исключением временно оккупированных).

Изменения в выплатах родственникам пленных и пропавших без вести

С 1 февраля в Украине вступают в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", касающиеся порядка выплат родственникам пленных и пропавших без вести военных.

Раньше полную сумму должна получать жена (супруг) военнослужащего. Теперь долю выплат смогут получить больше родственников военного. Таким образом 50% выплат должны быть распределены равными долями между представителями первой очереди — женой (супругом), законными представителями несовершеннолетних детей (кроме получающих от военного алименты), детьми из лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законными представителями и родителями военных (кроме родителей, лишенных родительских прав).

Если представителей первой очереди нет, то 20% выплат идут родственникам второй очереди. Это совершеннолетние дети, братья или сестры. Невыплаченная часть средств (50% или 80%) будет храниться в воинской части и выплачиваться бойцу в случае возвращения его из плена или появления, если он был признан пропавшим без вести.

Выплаты военного, попавшего в плен или считающегося без вести пропавшим, составляют около 120 тысяч гривен в месяц.

Военнослужащий может самостоятельно определить, кто и какую сумму должен получить в случае, если он попадет в плен или будет признан пропавшим без вести. Для этого нужно составить личное распоряжение.

В Lifecell вырастут тарифы для постоянных клиентов

Украинские мобильные операторы с декабря 2024 года начали поднимать тарифы: первым стал "Киевстар", далее о росте объявил "Vonafone Украина". В феврале пришел черед Lifecell поднимать тарифы для абонентов.

Причинами поднятия тарифов для всех операторов мобильной связи являются выкуп частот, увеличение налогов, обязательство обеспечить себе 10 часов работы без электричества, корректировка на курс и инфляцию, восстановление уничтоженной инфраструктуры в результате войны.

Изменения тарифной политики Lifecell произойдут в течение февраля-марта 2025 года. Компания сокращает количество тарифов, повышает их стоимость и прекращает подключение к некоторым планам. В среднем стоимость тарифов увеличится на 34%.

Пересмотр цен не будет касаться новых MNP-абонентов (Mobile Number Portability или перехода со своим номером к другому оператору), которые перенесли свой номер к lifecell и воспользовались акцией "стоп-цена".

Подорожают билеты Киев-Варшава и Киев-Бухарест

С 1 февраля подорожают ж/д билеты в Польшу и Венгрию из-за уменьшения скидки. Вырастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах. Так, в направлении Польши стоимость билетов вырастет:

в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ – на 20-27%;

в вагонах купе – на 9-27%.

В результате уменьшения скидки вырастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:

Киев – Варшава – на 37%.

Киев – Будапешт – на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

Субсидии и помощь для ВПЛ

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) с 29 января 2025 года могут подать документы на назначение субсидии на аренду жилья. Воспользоваться субсидией могут семьи, отвечающие следующим критериям:

не имеют собственного жилья с общей площадью более 13,65 кв. м на каждого члена семьи;

тратят более 20% совокупного дохода семьи на аренду;

на аренду; имеют уничтоженное или поврежденное жилье до степени, непригодной для проживания, о чем есть данные в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества или соответствующий акт комиссионного или технического обследования;

не получают выплаты на проживание ВПЛ,

члены семьи не имеют задолженностей по выплате алиментов.

доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на одного человека (5 840 гривен), субсидия будет покрывать больший процент стоимости аренды.

Что касается выплат ВПЛ, то с 1 февраля они будут автоматически продлены всем, кто их получал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам изменили плату за доставку газа. Тарифы существенно разнятся в зависимости от региона.