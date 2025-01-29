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Украинцы нашли способ, но... Можно ли "1000 Зеленского" снять наличными, или перевести на другую карту?

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Национальный кэшбек Новость обновлена 29 января 2025, 15:53
Национальный кэшбек. Фото Дия

Эта выплата предусмотрена для всех украинцев

Украина продолжает выплачивать помощь в 1000 гривен, которая предоставляется в рамках программы "Зимняя есть Поддержка" (Ред. в укр. вар. — "Зимова є Підтримка"). Подать заявку можно в "Действии" (Ред. в укр. вар — "Дія") или в банках до конца зимы 2025 года, а получить можно даже в "Укрпочте" (Ред. в укр. вар. — "Укрпошта").

На что можно потратить эту сумму и можно ли ее обналичить, расскажет "Телеграф". Такая помощь предназначена для всех украинцев.

Согласно информации Министерства экономики Украины, использовать тысячу гривен можно на:

  • коммунальные платежи, медицинские, ветеринарные или юридические услуги;
  • образование, спорт, отдых, транспорт, мобильная связь, страхование;
  • благотворительность: пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации;
  • салоны красоты, развлечения и другие услуги.

Следует заметить, что для получения выплаты, заявку можно подать в "Дії", в банке или в "Укрпоште". Выплата осуществляется в течение 10 дней. Если она была оформлена в "Дії", то средства поступят на специальных счет "Національний кешбек", а если в банке или на "Укрпоште", то узнать о начислении помощи можно только тогда, когда лица придут забрать пенсию или оплатить квитанции.

"Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории товаров и услуг. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точкой и характеризует направление бизнеса", — отметили в сообщении.

Можно ли обналичить 1000 гривен

Стоит напомнить, что многие пытаются обойти систему и один из примеров — пользователи сервиса EasyPay нашли способ вывести средства, полученные по программе "Зимова єПідтримка", в наличные. Однако пока этот способ неактивен, ведь компания была вынуждена временно отключить функцию.

"К сожалению, мы были вынуждены отключить функцию "возврат денег" для абонентов Vodafone и life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом осквернить идею 1000 грн Зимової єПідтримки. Сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи,"написал генеральный директор EasyPay Алексей Авраменко в Facebook.

Поэтому, сейчас нет никаких способов, чтобы получить 1000 гривен "на руки".

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут получить еще одну выплату почти на 1 тысячу гривен.

Теги:
#Помощь #Деньги #Выплаты #Тысяча Зеленского