Еще одного преподавателя Карпенко-Карого обвинили в домогательствах. Выбирал "любимую студентку" и давил

Юрия Высоцкого обвиняют в унижении студентов и нарушении их личных границ

После скандала вокруг Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и преподавателя Андрея Белоуса, еще одного обвиняют в якобы домогательствах к студенткам и психологическом насилии. Речь идет о заслуженном деятеле искусств Украины Юрии Высоцком.

Об этом заявили бывшие студенты вуза и актеры Сергей Волосовец и Остап Вакулюк. Они описали свою позицию.

Что сказал Сергей Волосовец

По словам Сергея Волосовца, Юрий Высоцкий во время занятий мог выбрать себе "любимую студентку" на день репетиций, которую сажал рядом.

Во время оценки работы других соискателей образования преподаватель мог "класть руки" на колени девушки или "крепко обнять" ее.

"Очевидно девушка в тот момент проявляла недовольство, но откровенно сказать об этом не могла. Он же ее за задницу не мацнул и фото не предложил сбросить.

Если это педагогический подход к студенткам, поправьте меня! Но целование и жамканье при объятиях — это переходит границы", — считает актер.

Он утверждает, что такое поведение преподавателя "грязное и отвратительное", но признается, что тогда студенты не решались сделать замечание Юрию Высоцкому.

"Потом в частных разговорах девушки признавались, что это было отвратительно, гадко, но управы на это не могли найти", — добавил Сергей Волосовец.

Остап Вакулюк о Высоцком

Остап Вакулюк подтвердил, что во время занятий Юрий Высоцкий касался ног и обнимал студенток.

"Во время пары возле Юрия Филипповича всегда должна была сидеть какая-то студентка, а еще лучше несколько, на которых он якобы демонстрировал, как надо коснуться ноги, или обнять за талию", — рассказывает бывший студент.

Кроме того, актеры заявили, что во время учебы они постоянно испытывали психологическое давление со стороны преподавателя. Последний, по словам бывших студентов, "вызывал страх", в частности быть отчисленным.

Сергей Волосовец и Остап Вакулюк утверждают, что из-за такого поведения Юрия Высоцкого у некоторых студентов пропадало желание посещать занятия или даже развиваться в актерстве.

"За эти годы я испытывал постоянный страх, напряжение, унижение, слышал постоянные докалывания и миллион замечаний, якобы что-то не так и вы не можете. В один момент просто решил: для того, чтобы не придирались, мне лучше не лезть из кожи вон, ведь тогда не критикуют.

Так из большого желания заниматься театром у меня осталось единственное желание — не выходить на сцену вообще. Пусть лучше меня посадят за звуковой пульт и не будут притеснять", — поделился воспоминаниями Остап Вакулюк.

Подобную "методику преподавания", основанную на критике студентов, якобы имела и другая преподавательница университета — заслуженная артистка Украины Евгения Гулякина, заявил Сергей Волосовец.

Украинская звезда не обошла преподавателя

Кроме этого, украинская актриса Екатерина Тышкевич выразила свою позицию относительно громкого секс-скандала вокруг режиссера, преподавателя КНУ имени Карпенко-Карого и художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса. Звезда призвала привлечь к ответственности и другого преподавателя театрального университета — Юрия Высоцкого, которого также обвиняют в неподобающем поведении.

На своей странице в Инстаграм актриса поделилась личным опытом, рассказав, что сталкивалась с недопустимым поведением Высоцкого во время учебы. В то же время она отметила, что ее история не настолько резонансная, чтобы стать достаточным основанием для расследования, но добавила, что знает о других случаях, которые, к сожалению, остаются без огласки из-за страха пострадавших.

Я уже давно предлагала дать огласку о нем тоже, но что-то никто не хочет пока. А моя личная история не столь шокирующая, чтобы ее было достаточно. Об других историях мне известно, и они на 100% правдивы, но девушки не решаются идти на эту войну против "мастера", — отметила Екатерина.

Тишкевич обратилась к тем, кто также подвергся притязаниям, с призывом не молчать.

Надо сделать все, чтобы он прекратил калечить девушек и ответил за все, что сделал. Пора называть имена и останавливать эту безнаказанность! – написала актриса.

Издание "Телеграф" обратилось с просьбой прокомментировать обвинения Юрию Высоцкому, ректору университета Карпенко-Карого. Однако нам отказали в комментарии по телефону. Мы послали запрос и ждем ответа.

Что предшествовало

Напомним, преподавателя Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого и художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Билоуса девушка, которая не назвала свое имя, обвинила в сексуальных домогательствах. Девушка-аноним утверждает, что Билоус якобы прислал ей фотографии интимных мест других студенток и попросил ее прислать такие же. В учебном заведении заявили, что никаких официальных заявлений по этому поводу не получали, а также добавили, что обратились в полицию.

На скандал отреагировали, в частности, выпускник университета Валерий Филипенко и бывшая балетмейстер Молодого театра Лидия Соклакова.

Впоследствии преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера "Молодого театра" Андрея Билоуса отстранили от работы по обвинениям в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений студенткам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас звезда "В бой идут только "старики" Талашко, которого обвиняли в притязаниях к студенткам.