Россияне захватили село на Харьковщине и продвинулись в Донецкой области (карты боев)

Продолжаются ожесточенные бои

Идет 1074-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за минувшие сутки, 31 января, на фронте произошло 132 боевых столкновения. Россияне захватили село в Харьковской области и новые территории Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Новомлынск в Харьковской области. Аналитики отметили, что обозначение на карте в Новомлинске скорее уточнение, а не "новое" продвижение, так как захват села произошел несколько недель назад.

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"В начале декабря Силы Обороны зачистили один из организованных ***апских плацдармов, образовавшийся в селе Новомлынск. Далее внимание было переброшено на второй в районе Масютовки, что распространился на сегодняшний день вплоть до Двуречной и которую противник постепенно поглощает", — говорится в сообщении.

Также россияне продвинулись в Донецкой области. Это произошло возле Ровнополя, Раздольного, Янтарного, Петропавловки, Барановки и в Удачном.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 31 декабря, российская армия дважды атаковала возле Волчанска на Харьковском направлении. Также она 7 раз пыталась продвинуться к нашим позициям на Купянском направлении. Бои шли недалеко от Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызового.

В Донецкой области больше всего боев произошло на Покровском направлении. Враг 54 раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улакли.

В ГШ уточнили потери россиян на Покровском направлении за январь. Там наши воины обезвредили 15 185 оккупантов, 6 966 из них — безвозвратно.

"Уничтожено 16 танков, 87 боевых бронированных машин, 320 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, один противотанковый ракетный комплекс, один склад хранения горюче-смазочных материалов, пять складов боеприпасов и 173 БпЛА, кроме того, повреждено 14 танков, 25 бронированных машин, 83 единицы автомобильной техники, 49 орудий и минометов и одну реактивную систему залпового огня", — сказано в сообщении.

На Лиманском направлении за неполные сутки 31 января россияне атаковали 11 раз в районах Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполевки и Колодцев. Наши воины отразили все атаки оккупантов, добавили в ГШ.

На Северском направлении коккупанты 6 раз пытались продвинуться вперед. Бои шли в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении произошло 4 боевых столкновения. Россияне штурмовали вблизи населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечи.

На Торецком направлении враг был активен в районе Торецка. Наши защитники отразили 10 атак.

Как сообщал "Телеграф", ночью россияне массированно атаковали Запорожье беспилотниками. По данным мониторингов, по меньшей мере 20 дронов атаковали город, есть разрушения.