Типичная "сталинка" и странный мемориал у дома: как выглядит двор, где жил Кузьма Скрябин в Киеве

Певец жил в столице, возле станции метро "Берестейская"

Украинский певец, поэт и продюсер Андрей Кузьменко, вдова которого стала жертвой мошенников, стал культовым исполнителем. Его слова стали пророческими, а песни с гордостью слушают миллионы. Однако, вырос Кузьма Скрябин в маленьком городе Новояворовск, а в Киеве жил в типичной "сталинке", вдали от центра столицы.

В настоящее время во дворе установлена мемориальная инсталляция. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядит место, где жил Андрей Кузьменко.

Что известно о детстве и юности Кузьмы Скрябина

Родился Андрей Кузьменко 17 августа 1968 года в городе Самбор Львовской области. Через несколько лет его семья переехала в город Новояворовск, где и начался творческий путь певца. Также он учился в школе в городе Новый Раздел. Там у него появилась мечта стать водителем мусоровоза.

Мама Андрея Кузьменко была учительницей музыки, а отец инженером. Будущий певец учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Высшее образование получил во Львовском мединституте, на факультете стоматологии. Однако окончил обучение он только ради родителей, ведь ему это было неинтересно.

В родном Новояворовске на фасаде ДК "Кристалл" изображен мурал с изображением Андрея Кузьменко. Открыли его 17 августа — в День рождения артиста.

Где жил Кузьма Скрябин в Киеве

В столице Скрябин жил на просп. Берестейском 80\57, рядом со станцией метро Берестейская. Там же в мае 2024 года была установлена мемориальная инсталляция. Стоит отметить, что в честь артиста был назван не проспект, где он жил, а проулок на микрорайоне "Ветряные горы".

Мемориал выглядит нетипично: на двух металлических рельсах установлен портрет певца и его цитата относительно отношения к войне. "Больше всего в мире я боюсь войны. Война – это самое глупое изобретение людей. И то что она время от времени повторяется – это самое ужасное". Под портретом установлена гитара. Также на портрете есть строчки из песни "Старые фотографии".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит здание Кучмы в родном селе на Черниговщине. Там на месте родительского дома построили особняк.