Проверьте свою квартиру, чтобы понять, зачем в СССР строили "тайную комнату"

Архитектурная особенность советских "хрущевок" — так называемая "тещина комната", помещение без окон, которое первоначально задумывалось, как гардеробная

В СССР жилье строили с учетом максимальной функциональности и экономии пространства, это относилось и к квартирам с очень малыми кухнями. Однако есть еще одно архитектурное решение – это небольшое помещение, которое можно найти почти в каждой квартире определенного типа. Оно имело разные названия и выполняло множество функций в зависимости от потребностей жителей.

"Телеграф" расскажет, что такое "тещина комната". А также о ее функциональном предназначении.

Стоит отметить, что профессиональный риелтор из Чернигова Сергей Нитченко говорит, что в хрущевках – квартирах советского образца, массово построенных с конца 1950-х до 1980-х годов – часто можно было встретить загадочную комнату без окон и вентиляции.

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"В некоторых, особенно кирпичных, вариантах "хрущевок" были комнаты шириной чуть более двух метров и глубиной пять с половиной метров. Такая форма комнаты напоминала трубу. Чтобы как-то исправить пропорции, в глухом торце комнаты устраивали "стенный шкаф". Часто такое творение называли "тещина комната"", — отмечал он в своей статье.

Зачем строили тещину комнату и почему она была темной

Архитекторы проецировали эту комнату как гардеробную или место для хранения сезонных вещей. Однако в условиях советского быта она приобрела другие функции.

"Часто в этом захолустье ставили раскладной диван, превращая помещение в гостевую спальню. Если в семье были гости, например, теща, ей предоставляли именно это место", — указывают эксперты.

Также комнату использовали как амбар. Отсутствие отопления и вентиляции создавало микроклимат, похожий на погребный, поэтому жители хранили здесь консервы, овощи, а также вещи, которые не использовали каждый день.

Тещина комната

Где находится комната тещина

"Тещина комната" стала символом советской практичности. Советский подход к архитектуре имел целью максимальную экономию пространства и материалов.

"Такая комната была решением извечной проблемы хранения вещей в малогабаритных квартирах. Советские люди приспосабливали ее под свои нужды, превращая в спальню, кладовую или гардеробную", — говорится в материале OBOZ.UA.

Даже сегодня эти помещения иногда переоборудованы в современные гардеробные или дополнительные функциональные зоны.

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