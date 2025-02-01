Выживал сильнейший: самые опасные и жестокие игры детей в СССР

Советские дети в живую играли с огнем, ножами, палками и железками

Сейчас часто звучат фразы о том, что компьютерные игры, фильмы и сериалы делают детей жестокими и лишенными эмпатии. Однако стоит только посмотреть на игры в которые с удовольствием играли советские школьники, и современные стрелялки вам покажутся самым безобидным занятием в мире.

"Телеграф" решил рассказать о самых жестоких и опасных играх из СССР, которые реально несли угрозу детям и могли их покалечить. Несмотря на это в них играли как мальчики, так и девочки.

Самые опасные игры из СССР

Большинство родителей в СССР даже не догадывались, чем занимаются их дети после школы, так как все советские граждане обязаны были буквально с утра до вечера трудиться на работе.

Поэтому дети в свободное время были предоставлены сами себе и находили очень "интересные" занятия.

Рогатки, которые стреляли металлическими "шпонками" или галькой

Рогатка была практически у любого советского школьника. Они отличались лишь "модификацией" и "снарядами". Классические вырезались из толстой ветки с развилкой. Также нужен был широкий серый жгут из аптеки и кусочек кожи. Скреплялось все это медной проволокой или синей изолентой.

Стреляла такая рогатка галькой, мелкими камнями и косточками от фруктов. Попадание было достаточно сильным и могло даже разбить бутылку из-под шампанского с 3-х метров. Если попадали в ребенка, то у него оставались ссадины и гематомы.

Более "лайтовый" вариант — это рогатка, которая стреляла "шпонками" — согнутыми в подкову кусочками медной или алюминиевой проволоки. Вреда она особого не наносила, но если прилетало в лицо, то было больно и травмоопасно.

Делали такую рогатку из толстого алюминиевого провода в оплётке и жгутика.

Катание внутри шины

Практически все мальчишки Советского союза катались внутри шин от авто. Самыми крутыми считались камеры от трактора "Беларусь" и грузовых машин типа "Урал", "ЗИЛ" и "КАМАЗ".

Суть игры заключалась в следующем — сидящего внутри шины ребенка катили не только по ровной дороге, но и могли спустить с горы. Здесь как говорится, комментарии излишни.

Дротики

Привычный нам "Дартс" купить в СССР было невозможно и поэтому дети сами мастерили для себя подобие "дротиков". Для этого брали бумагу, спички и иглу.

Затем складывали особенным способом бумагу, брали спичку и втыкали в неё настоящую острую иголку для шитья. Нитками привязывали спичку с иголкой к бумаге и дротик готов.

Летели такие дротики достаточно далеко и дети часто бросали ими друг в друга. "Прилет" такого дротика был очень болезненным и оставлял глубокие проколы на теле.

Ножички

В это сложно поверить, но практически у каждого советского ребенка был личный складной НОЖ. И дети любили играть в странную игру под названием "Ножички".

Суть ее такова — рисовался круг. Игрок кидал нож и где он втыкался в землю, то там обрисовывалась "захваченная" территория. Если не втыкался, то нож переходил к другому игроку. Игрок, который не смог устоять на своей территории – проигрывал. Победитель – тот кто остался один в круге.

Иногда в разгар игры ножички могли прилетать в ноги игроков, что было очень травмоопасно.

Шифер в костре

Дети в СССР жгли костры и кидали туда куски шифера, чтобы услышать характерный взрыв и увидеть, как в разные стороны разлетаются достаточно острые осколки материала. И при этом все стояли у костра, чтобы не пропустить это увлекательное зрелище.

Также в огонь бросали ампулы, лак для волос, освежители воздуха, дихлофос, баллоны от сифона, лампочки… И осколки часто летели в голову и лицо… о После этого появлялись мелкие шрамы, которые остались с ребяткми на всю жизнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему дети в СССР боялись есть жвачку Turbo. Стоит добавить, что жвачка Turbo появилась на рынке в начале 80-х годов. Она стала любимицей многих детей, поскольку сладость отличалась ярким вкусом и запахом. А внутри упаковки всегда были вкладыши с наклейками.