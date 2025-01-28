В Украине продают 5-килограмовый камень за бешеные деньги: что в нем особенного

Высокую цену продавец аргументирует необычной природной формой камня

В Кировоградской области продают камень в форме хлеба весом в 5,5 кг. Продавец утверждает, что камень относится к Ледниковому периоду.

За свой товар предприимчивый украинец хочет получить 840 000 грн. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте купли-продажи.

"Камень в форме хлеба, создан природой. Найден во время копания янтаря в Ровенской области. Выкопал экскаватор где-то на глубине 4-5м. Без вмешательств, только помыт проточной водой. Оригинал", – говорится в публикации.

Сообщается, что вес камня составляет 5,5 кг. Размер находки – 17/21см, высота 10см.

"Никто не скажет, кто видел его, что это не хлеб, данный природой от Бога!", – пишет продавец.

По его словам, камень осматривали киевские эксперты, которые датировали его Ледниковым периодом.

В объявлении также говорится, что уникальная находка может украсить частную коллекцию или экспозицию музея.

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