Потеря военного билета: какие штрафы и как восстановить документ

За повторное нарушение штраф больше

Военнообязанные граждане Украины должны с осторожностью относиться к своим военно-учетным документам. Небрежное обращение или потеря военного билета влечет административную ответственность.

"Телеграф" рассказывает, какие штрафы за потерю документа. Согласно статье 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если призывник, военнообязанный или резервист лишается военного билета из-за небрежного хранения или умышленной порчи, на него налагается штраф в размере от 510 до 850 гривен (30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За повторное нарушение в особый период штраф растет и составляет от 850 до 1700 гривен (50-150 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Когда возможно возобновление военного билета

Повторная выдача военно-учетного документа возможна в следующих случаях:

непригодность документа для дальнейшего использования;

потеря из-за стихийного бедствия;

кража или потеря билета;

смена фамилии, имени или отчества.

Для восстановления военного билета требуются следующие документы:

заявление или рапорт с объяснением обстоятельств утраты военного билета;

паспорт;

фото 3х4;

поврежденный документ или его остатки (при наличии);

выписка из приказа о служебном расследовании (при потере документа);

справка из полиции о подаче заявления о краже (если документ похищен).

Следует отметить, что повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Телеграф" писал, когда нужно заменить старый военно-учетный документ. В прошлом году в Украине ввели новые образцы документов, постепенно заменяемых старыми.