Штраф от ТЦК можно не платить? Как этого избежать

Иногда сообщения от ТЦК не имеют юридической силы

В Украине за нарушение правил воинского учета или мобилизации предусмотрены штрафные санкции. Их размер составляет от 17 до 25 тысяч гривен.

Как обжаловать штраф от ТЦК и СП, объясняет адвокат Дария Тарасенко. По ее словам, далеко не все штрафы налагаются законно, а некоторые и вовсе не имеют юридической силы.

Чтобы штраф был действителен, руководитель территориального центра комплектования должен выдать официальное постановление об административном правонарушении. Документ обязательно должен содержать подпись должностного лица и печать учреждения . Без такого документа граждане не обязаны платить штраф.

Тарасенко рассказывает, что на практике бывают случаи, когда вместо должного постановления военнообязанным выдают неофициальные бумаги с реквизитами для оплаты. Такие "уведомления" не имеют юридической силы, поэтому платить за ними штраф не нужно.

Как обжаловать штраф

Адвокат советует при получении уведомления о штрафе обязательно требовать официальное постановление, где будут указаны:

основания для наложения штрафа,

доказательства правонарушения,

подпись и печать должностного лица.

Имея этот документ, можно обратиться к юристу для оценки его законности и возможного обжалования в судебном порядке.

Напоминаем, что оплатить штраф можно несколькими способами. Граждане могут обратиться в кассы любого украинского банка или воспользоваться онлайн-банкингом. Для этого необходимо указать реквизиты, указанные в уведомлении об административном нарушении.

Если гражданин считает штраф несправедливым, он имеет право подать жалобу. Обжаловать постановление можно в течение 10 дней с момента его получения.

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