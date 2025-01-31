Штраф от ТЦК можно не платить? Как этого избежать
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Иногда сообщения от ТЦК не имеют юридической силы
В Украине за нарушение правил воинского учета или мобилизации предусмотрены штрафные санкции. Их размер составляет от 17 до 25 тысяч гривен.
Как обжаловать штраф от ТЦК и СП, объясняет адвокат Дария Тарасенко. По ее словам, далеко не все штрафы налагаются законно, а некоторые и вовсе не имеют юридической силы.
Чтобы штраф был действителен, руководитель территориального центра комплектования должен выдать официальное постановление об административном правонарушении. Документ обязательно должен содержать подпись должностного лица и печать учреждения. Без такого документа граждане не обязаны платить штраф.
Тарасенко рассказывает, что на практике бывают случаи, когда вместо должного постановления военнообязанным выдают неофициальные бумаги с реквизитами для оплаты. Такие "уведомления" не имеют юридической силы, поэтому платить за ними штраф не нужно.
Как обжаловать штраф
Адвокат советует при получении уведомления о штрафе обязательно требовать официальное постановление, где будут указаны:
- основания для наложения штрафа,
- доказательства правонарушения,
- подпись и печать должностного лица.
Имея этот документ, можно обратиться к юристу для оценки его законности и возможного обжалования в судебном порядке.
Напоминаем, что оплатить штраф можно несколькими способами. Граждане могут обратиться в кассы любого украинского банка или воспользоваться онлайн-банкингом. Для этого необходимо указать реквизиты, указанные в уведомлении об административном нарушении.
Если гражданин считает штраф несправедливым, он имеет право подать жалобу. Обжаловать постановление можно в течение 10 дней с момента его получения.
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