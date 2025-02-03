Родилась в Харькове, но строила карьеру в Москве: что говорит о войне Татьяна Филатова и где она сейчас

Актриса снимается в российских фильмах и сериалах

Многие актеры, рожденные в Украине, заняли молчаливую позицию относительно войны России против нашего государства. Они не высказываются об этом в социальных сетях и ведут себя как будто ничего не произошло. В частности, речь идет о уроженке Харькова Татьяне Филатовой, которая построила карьеру в стране-оккупанта.

Кто такая Татьяна Филатова, и где она сейчас — знает "Телеграф"

Что известно о Татьяне Филатовой

Будущая актриса родилась в Харькове в 1963 году. В школьные годы Татьяна посещала местный театр, чтобы учиться актерскому мастерству. А после окончания школы поступила в Ярославский театральный институт в России.

Татьяна Филатова родилась в Харькове

Позже Филатова перебралась в Москву и в 1988 году стала работать в театре "Сфера". Сначала она исполняла небольшие роли, а затем появлялась в спектаклях по мотивам произведений Достоевского, Пастернака, Булгакова и Чехова.

Татьяна Филатова давно играет в московском театре

Параллельно с театром харьковчанка пробовала себя в кино. Первыми киноработами с участием Филатовой стали "Закон", "Армавир", "Спокойной ночи!". Позже имела длительную паузу в кино — более 25 лет. Впоследствии сыграла роли в таких проектах, как "Метод", "Склифосовский", "Кухня", "Полицейский из Рублевки", "Отель "Элеон", "Скорая помощь", "Галка и Гамаюн".

Татьяна Филатова в фильме "Галка и Гамаюн"

Актриса много лет состоит в браке с коллегой по цеху Александром Филатовым. Они воспитывают двух сыновей. Младший — Арсений — пошел по стопам родителей и тоже снимался в кино. В частности, появлялся в сериалах "Москва. Три вокзала", "Земской врач".

Муж и сын Филатовой

Что говорит о войне Татьяна Филатова

Филатова продолжает работать и в кино и в театре страны-оккупанта. В частности, в 2022 году появилась в сериале "Братья", где исполнила роль мамы двух враждующих сыновей. Также получила роль в драме "Завтра я тебя разлюблю".

Филатова продолжает играться в России

Филатова не высказывается о войне России против ее родины. В сети невозможно найти ее заявления о вторжении страны-оккупанта в Украину. Также актриса не ведет социальные сети.

Лишь в одном из интервью на вопрос, кто ее любимый писатель, она зацитировала российского автора Николая Островского: "Мир спасет любовь". В то же время, она не указала, что россияне убивают украинцев и бомбят города.

Филатова молчит о войне России против Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне актриса ленты "Морозко" Наталья Седых. Она много лет находится на пенсии.