Не получает денег за свои хиты: где сейчас величайший поэт Юрий Рыбчинский и чем занимается

Автор песен находится на пенсии

Известный украинский поэт и драматург Юрий Рыбчинский создавал песни, которые становились хитами по всей Украине. За свой творческий путь получил звание Народного артиста и Героя Украины. Рыбчинский также был первым продюсером певицы Натальи Могилевской. В последнее время маэстро не появляется в информационном пространстве.

На протяжении своей карьеры поэт создал десятки композиций, которые стали частью современной украинской эстрады. Больше о его пути, и где сейчас Рыбчинский, знает "Телеграф".

Биография Юрия Рыбчинского

Юрий Рыбчинский родился в 1945 году на Подоле в Киеве. Учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Параллельно он создавал поэзию, которую публиковал в периодических изданиях. В частности, в 18 лет произведения Рыбчинского появились в журнале "Юность" и газете "Комсомольская правда".

Юрий Рыбчинский с юности писал стихи, фото "Человек года"

Поэт создал тексты к песням "Кленовий вогонь", "У долі своя весна" Владимира Ивасюка, "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тече вода" Игоря Поклада, "Минає день", "Знов я у гори йду" Николая Мозгового, "Хрещатик" Павела Зиброва.

Юрий Рыбчинский с Николаем Мозговым, фото из сети

Рыбчинского назвали основателем украинской эстрадной песни. Он создавал песни для многих исполнителей. В частности, для Назария Яремчука, Василия Зинкевича, Софии Ротару, Натальи Бучинской, Русланы Лыжичко, Натальи Могилевской. В общей сложности он создал более 150 текстов к разным композициям.

Юрий Рыбчинский и Павел Зибров, фото из сети

Рыбчинский был внештатным советником по культуре президента Украины Леонида Кучмы в течение 3 лет. Затем баллотировался в народные депутаты от Социал-демократической партии. Поэт высказывался против того, чтобы из названия Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского изъяли фамилию русского композитора. Он не считал Чайковского этническим россиянином.

Рыбчинский создал сотни успешных песен, фото из сети

Где сейчас Юрий Рыбчинский

Поэт уже более 55 лет состоит в браке с супругой Александрой. У них есть сын Евгений и четверо внуков. В одном из интервью Рыбчинский рассказал, что после начала вторжения россиян его сын и внук записались в местную терроборону.

Один из внуков Рыбчинского работает монтажером на телевидении, а другой учится на IT-специалиста. Два других внука проживают в Соединенных Штатах Америки. Также во время войны у поэта появился правнук. А вот сын Евгений, как и отец, тоже создает песни и стихи.

Юрий Рыбчинский с внуком и правнуком, фото из его фейсбука

Сын Юрия Рыбчинского — Евгений, фото из фейсбука поэта

После полномасштабного вторжения России в Украину Рыбчинский перебрался из столицы в Черновцы. В 2024 году маэстро исполнилось 74 года. Ко дню рождения он провел концерт в Киевском оперном театре. Вместе с работниками заведения он представил музыкальный проект "У долі своя весна". Так, на мероприятии звучали треки "Минає день", "Ой, летіли дикі гуси", "Скрипка грає", "Сліди на піску". Песни маэстро исполняли Наталья Могилевская, Павел Зибров, Наталья Бучинская, Алла Кудлай.

Юрий Рыбчинский и Павел Зибров, фото "Главком"

Юрий Рыбчинский и Наталья Могилевская, фото "Главком"

Также артист рассказывал, что не получает роялти из написанных им треков. Эти средства поступают артистам, в то время как Рыбчинскому ничего не остается. Государство также не платит ему зарплаты, потому поэт чувствует себя обманутым. Сейчас Рыбчинский получает средства из роялти песен, написанных им по заказу.

"За два года, когда все мои исполнители работают и у них колоссальное количество моих песен, я ничего не получаю. Это удивительно! Если я был одним из самых богатых авторов на территории СССР и мог каждые два месяца покупать себе машину, то что сейчас я могу ? Я обманутый человек", — делился он.

Недавно вместе с певицей Кристиной Охитвой Юрий выпустил римейк на композицию "Знову я в гори йду". Рыбчинский создал этот трек в тандеме с Николаем Мозговым в 80-х годах.

Юрий Рыбчинский и Кристина Охитва — "Снова я в горы иду"

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