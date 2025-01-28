Вышла на пенсию в 35 лет и редко появляется на публике: что говорит о войне актриса "Морозко" Седых и как выглядит

Актриса находится на пенсии

Наталья Седых – известная советская актриса, которая начинала карьеру как балерина. Она сыграла роль Настеньки в фильме "Морозко", который был популярен во времена Советского Союза. Впоследствии актриса перестала сниматься в кино. Недавно мы рассказывали о смерти советского актера Игоря Янковского.

"Телеграф" расскажет о карьере Натальи Седых, и что она говорит о войне России против Украины.

Что известно о Наталье Седых

Будущая актриса родилась в 1948 году в Москве. С 4 лет начала заниматься фигурным катанием и стала кандидаткой в олимпийскую сборную. Однако впоследствии решила отправиться в балет. После окончания училища Седых начала выступать на сцене Большого театра, где работала 20 лет.

Наталья Седых была балериной

В 15 лет девушке предложили сняться в кино. В училище тогда негативно отнеслись к тому, что Седых будет пропускать пары, и ей приходилось учиться между съемками. Так, Наталья сыграла роль Настеньки в фильме-сказке "Морозко" в 1964 году. Фильм был популярен по всему Советскому Союзу.

Наталья Седых в фильме-сказке "Морозко"

Впоследствии Седых сыграла в ленте-сказке "Огонь, вода и... медные трубы", где превратилась в девушку Аленушку. Успешной для актрисы стала кинокартинка "Голубой лед". Там она сыграла фигуристку, которая после поражения решает уйти из спорта.

Седых в ленте "Огонь, вода и медные трубы"

Последним фильмом Седых, перед тем, как сделать большую паузу, был "Любовь к трем апельсинам". Съемки проходили долго, так что после этой ленты актриса решила завершить карьеру. Седых даже просила работников киностудий удалить ее данные с баз.

В 35 лет актриса вышла на пенсию как балерина. Она хотела полностью переехать к мужу в Санкт-Петербург, но застала его с другой. С этого времени она решила, что не будет выходить замуж. Так, Седых стала работать в театре "У Никитских ворот".

Так выглядела Седых в молодости

Однако в 90-х Наталья снова вернулась в кино, правда, на небольшие и эпизодические роли. В частности, появлялась в лентах "Я свободный, я ничей", "Синоптик", "Лучшее время года".

Где сейчас Седых и что говорит о войне

В 2018 году актриса приняла участие в программе "Идеальный ремонт". Команда улучшила вид квартиры Седых, в частности, сделала одну из комнат в будуарном стиле.

Так переделали одну из комнат в квартире Седых

Сейчас актриса ведет непубличную жизнь. Она не появляется на мероприятиях и редко дает интервью.

Наталья Седых в зрелом возрасте

В 2024 году Седых поделилась журналистам, как снимали фильм "Морозко". Она рассказала, что снег на ресницах появился благодаря сочетанию ваты и клея для усов. Актриса держит себя в форме: при росте 158 сантиметров весит 50 килограммов. Также она делает инъекции, чтобы выглядеть моложе.

Наталья Седых сейчас

В то же время Седых не высказывается о войне России против Украины. Она не делала заявлений ни об оккупации Россией Крыма, ни о вооруженной агрессии на Донбассе, ни о полномасштабной войне страны-оккупанта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне ведущий "Пока все дома" Кизяков. Его программу смотрели в Украине в 90-е.