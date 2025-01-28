Вышла на пенсию в 35 лет и редко появляется на публике: что говорит о войне актриса "Морозко" Седых и как выглядит
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Актриса находится на пенсии
Наталья Седых – известная советская актриса, которая начинала карьеру как балерина. Она сыграла роль Настеньки в фильме "Морозко", который был популярен во времена Советского Союза. Впоследствии актриса перестала сниматься в кино. Недавно мы рассказывали о смерти советского актера Игоря Янковского.
"Телеграф" расскажет о карьере Натальи Седых, и что она говорит о войне России против Украины.
Что известно о Наталье Седых
Будущая актриса родилась в 1948 году в Москве. С 4 лет начала заниматься фигурным катанием и стала кандидаткой в олимпийскую сборную. Однако впоследствии решила отправиться в балет. После окончания училища Седых начала выступать на сцене Большого театра, где работала 20 лет.
В 15 лет девушке предложили сняться в кино. В училище тогда негативно отнеслись к тому, что Седых будет пропускать пары, и ей приходилось учиться между съемками. Так, Наталья сыграла роль Настеньки в фильме-сказке "Морозко" в 1964 году. Фильм был популярен по всему Советскому Союзу.
Впоследствии Седых сыграла в ленте-сказке "Огонь, вода и... медные трубы", где превратилась в девушку Аленушку. Успешной для актрисы стала кинокартинка "Голубой лед". Там она сыграла фигуристку, которая после поражения решает уйти из спорта.
Последним фильмом Седых, перед тем, как сделать большую паузу, был "Любовь к трем апельсинам". Съемки проходили долго, так что после этой ленты актриса решила завершить карьеру. Седых даже просила работников киностудий удалить ее данные с баз.
В 35 лет актриса вышла на пенсию как балерина. Она хотела полностью переехать к мужу в Санкт-Петербург, но застала его с другой. С этого времени она решила, что не будет выходить замуж. Так, Седых стала работать в театре "У Никитских ворот".
Однако в 90-х Наталья снова вернулась в кино, правда, на небольшие и эпизодические роли. В частности, появлялась в лентах "Я свободный, я ничей", "Синоптик", "Лучшее время года".
Где сейчас Седых и что говорит о войне
В 2018 году актриса приняла участие в программе "Идеальный ремонт". Команда улучшила вид квартиры Седых, в частности, сделала одну из комнат в будуарном стиле.
Сейчас актриса ведет непубличную жизнь. Она не появляется на мероприятиях и редко дает интервью.
В 2024 году Седых поделилась журналистам, как снимали фильм "Морозко". Она рассказала, что снег на ресницах появился благодаря сочетанию ваты и клея для усов. Актриса держит себя в форме: при росте 158 сантиметров весит 50 килограммов. Также она делает инъекции, чтобы выглядеть моложе.
В то же время Седых не высказывается о войне России против Украины. Она не делала заявлений ни об оккупации Россией Крыма, ни о вооруженной агрессии на Донбассе, ни о полномасштабной войне страны-оккупанта.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне ведущий "Пока все дома" Кизяков. Его программу смотрели в Украине в 90-е.