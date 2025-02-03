У Федорова отказались говорить, кто лоббировал назначение Яхния в КРАИЛ – кивают на правительство

Новую систему мониторинга игорного рынка обещают запустить уже в этом году

Вице-премьер Михаил Федоров отказался отвечать, кто лоббировал назначение арестованного недавно руководителя КРАИЛ Евгения Яхния и знал ли глава Минцифры о его сомнительных связях.

Это следует из ответа пресс-службы вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова по запросу "Телеграфа".

В запросе редакция, в частности, поинтересовалась, было ли Михаилу Федорову известно, что ранее руководитель КРАИЛ Евгений Яхний имел отношение к платежной системе ООО "Икс Пэй Груп", получал, по данным журналистов, вместе со своими родными денежные переводы от платежной системы "Даймонд Пэй" ", а также что он был владельцем ООО ФК "Биксбит", которое обеспечивало деятельность ростовщических сервисов "Turbogroshi" и "Qcredit".

Следовательно, поскольку согласно действующему постановлению Кабмина вопросы, касающиеся организации и проведения азартных игр, относятся к компетенции, вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий, мы поинтересовались, кто именно из членов Правительства, по данным Федорова., был инициатором назначения Евгения Яхния членом КРАИЛ и проверялись ли аппаратом вице-премьера данные по этому лицу.

Но у Федорова ответили, что этот вопрос не в их компетенции и что они сосредоточены прежде всего на цифровизации.

"Вопрос назначения членов КРАИЛ входит в компетенцию Кабинета Министров Украины. Ключевой задачей Минцифры в сфере азартных игр является цифровизация. Наша цель – автоматизировать эту сферу. Это поможет обеспечить прозрачность всех процессов, исключить все коррупционные схемы и обеспечить стабильные поступления в бюджет страны от игроков рынка", — говорится в ответе на запрос.

Как следует из ответа, после подписания закона о ликвидации КРАИЛ и создания до 1 апреля 2025 года нового уполномоченного органа без коллегиального статуса система выдачи лицензий для игорного бизнеса будет автоматизирована, что должно исключить фактор коррупции при принятии соответствующих решений.

"Закон предусматривает автоматизацию выдачи игровой лицензии. Таким образом из процесса исчезнет человеческий фактор, который исключит возможность коррупции. Также предусмотрен новый срок создания Государственной системы онлайн-мониторинга и принятие определенных технических изменений, чтобы уже в этом году запустить систему. С появлением онлайн-мониторинга данные по операционной деятельности операторов азартных игр станут публичными. Еще один предохранитель — разделение функций формирования и реализации политики в сфере азартных игр между министерством и вновь органом", — сообщили в пресс-службе Федорова.

Также там подчеркнули, что одним создание системы онлайн-мониторинга, оказывается, было провалено из-за неэффективной работы КРАИЛ, и назвали сроки, когда она будет запущена.

"Система не была запущена из-за неэффективной работы КРАИЛ. Согласно Закону, создание этой системы перейдет в новосозданный орган как одну из задач по реализации политики в сфере азартных игр. Согласно новому Закону, система должна заработать до сентября этого года", — сообщили в пресс-службе Михаила Фёдорова.

Напомним, член КРАИЛ Евгений Яхний, а до этого председатель Комиссии Иван Рудый был задержан за пособничество агрессору. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" "Светит до 12 лет: взлеты и падения члена КРАИЛ Евгения Яхния".