У Федорова відмовилися казати, хто лобіював призначення Яхнія в КРАІЛ - кивають на уряд

Нову систему моніторингу грального ринку обіцяють запустити вже цього року

Віцеперем’єр Михайло Федоров відмовився відповідати, хто лобіював призначення арештованого нещодавно керівника КРАІЛ Євгена Яхнія і чи знав голова Мінцифри про його сумнівні зв’язки.

Це випливає із відповіді пресслужби віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на запит "Телеграфу".

У запиті редакція, зокрема, поцікавилася, чи було Михайлу Федорову відомо, що раніше керівник КРАІЛ Євген Яхній мав відношення до платіжної системи ТОВ "Ікс Пей Груп", отримував, за даними журналістів, разом з своїми рідними грошові перекази від платіжної системи "Даймонд Пей", а також що він був власником ТОВ ФК "Біксбіт", яке забезпечувало діяльність лихварських сервісів "Turbogroshi" та "Qcredit".

Відтак, оскільки, згідно з чинною постановою Кабміну питання, що стосуються організації та проведення азартних ігор, належать до компетенції, віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, ми поцікавилися, хто саме із членів Уряду, за даними Федорова, був ініціатором призначення Євгена Яхнія членом КРАІЛ та чи перевірялися апаратом віцепрем’єра дані щодо цієї особи.

Та у Федорова відповіли, що це питання не в їх компетенції, і що вони зосереджені передовсім на цифровізації.

"Питання призначення членів КРАІЛ належить до компетенції Кабінету Міністрів України. Ключовим завданням Мінцифри у сфері азартних ігор є цифровізація. Наша мета — автоматизувати цю сферу. Це допоможе забезпечити прозорість всіх процесів, унеможливити всі корупційні схеми та забезпечити стабільні надходження до бюджету країни від гравців ринку", — йдеться у відповіді на запит.

Як випливає із відповіді, після підписання закону про ліквідацію КРАІЛ і створення до 1 квітня 2025 року нового уповноваженого органу без колегіального статусу систему видачу ліцензій для грального бізнесу буде автоматизовано, що має виключити чинник корупції під час прийняття відповідних рішень.

"Закон передбачає автоматизацію видачі гральної ліцензії. Таким чином з процесу зникне людський чинник, що унеможливить корупцію. Також передбачено новий термін створення Державної системи онлайн-моніторингу та прийняття певних технічних змін, щоб вже в цьому році запустити систему. З появою онлайн-моніторингу дані щодо операційної діяльності операторів азартних ігор стануть публічними. Ще один запобіжник — розділення функцій формування і реалізації політики у сфері азартних ігор між міністерством і новоствореним органом", — повідомили у пресслужбі Федорова.

Також там наголосили, що одним створення системи онлайн-моніторингу, виявляється, було провалено через неефективну роботу КРАІЛ, і назвали терміни, коли її буде запущено.

"Система не була запущена через неефективну роботу КРАІЛ. Згідно із Законом, створення цієї системи перейде до новоствореного органу як одне із завдань з реалізації політики у сфері азартних ігор. Згідно із новим Законом, система має запрацювати до вересня цього року", — повідомили у прес-службі Михайла Федорова.

Нагадаємо, члена КРАІЛ Євгена Яхнія а до того голову Комісії Івана Рудого було затримано за пособництво агресору. Детальніше про це читайте в матеріалі "Телеграфу" "Світить до 12 років: злети і падіння члена КРАІЛ Євгена Яхнія".