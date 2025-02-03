Украина выиграла у Коломойского арбитраж в Стокгольме на 6 миллиардов долларов

Кипрские компании впервые официально признали, что находятся под контролем Игоря Коломойского

Три кипрских компании, связанные с Игорем Коломойским, проиграли многомиллиардный иск против Украины в Стокгольмском арбитраже. Апелляционный суд отказал в удовлетворении их заявления об отмене предыдущего решения по делу "Укрнафты".

Истцы требовали от украинского государства компенсацию в размере 6 миллиардов долларов с процентами. Об этом сообщает "БизнесЦензор", ссылаясь на информацию Министерства юстиции.

Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited, совокупно владевшие 40,1009% акций "Укрнафты", инициировали арбитражное производство против Украины в 2015 году.

Компании выдвинули ряд претензий к украинскому государству. Среди них – отбор газа "Нафтогазом" из газохранилищ "Укрнафты" по заниженным ценам для нужд населения, невыполнение решений украинских судов по возврату отобранного газа, повышение ставки рентной платы за пользование недрами и изменения в законодательстве о снижении кворума для проведения общего собрания акционерных обществ.

Стокгольмский арбитраж согласился с главным аргументом Украины о том, что истцы не имели права подавать иск. Суд установил, что компании не внесли фактического вклада в уставный капитал "Укрнафты", поэтому не внесли инвестиции в соответствии с Договором в Энергетическую Хартию.

Теперь кипрские компании обязаны возместить Украине значительные средства: 18,92 миллиона долларов расходов на арбитражное производство, 2,7 миллиона долларов судебных издержек, а также 549 674 доллара и 2 800 шведских крон с процентами.

В ходе судебного процесса кипрские компании впервые официально признали, что находятся под контролем гражданина Украины, Израиля и Кипра Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Коломойский из СИЗО обвинил Зеленского в захвате "Укрнафты". Он говорит, что по документам акции были "временно отчуждены" военными во время военного положения.