Україна виграла у Коломойського арбітраж у Стокгольмі на 6 мільярдів доларів

Кіпрські компанії вперше офіційно визнали, що перебувають під контролем Ігоря Коломойського

Три кіпрські компанії, пов'язані з Ігорем Коломойським, програли багатомільярдний позов проти України в Стокгольмському арбітражі. Апеляційний суд відмовив у задоволенні їхньої заяви щодо скасування попереднього рішення у справі "Укрнафти".

Позивачі вимагали від української держави компенсацію в розмірі 6 мільярдів доларів з відсотками. Про це повідомляє "БізнесЦензор", посилаючись на інформацію Міністерства юстиції.

Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited, які сукупно володіли 40,1009% акцій "Укрнафти", ініціювали арбітражне провадження проти України у 2015 році.

Компанії висунули низку претензій до української держави. Серед них – відбір газу "Нафтогазом" із газосховищ "Укрнафти" за заниженими цінами для потреб населення, невиконання рішень українських судів щодо повернення відібраного газу, підвищення ставки рентної плати за користування надрами та зміни у законодавстві щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.

Стокгольмський арбітраж погодився з головним аргументом України про те, що позивачі не мали права подавати позов. Суд встановив, що компанії не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу "Укрнафти", тому не зробили інвестицію відповідно до Договору до Енергетичної Хартії.

Тепер кіпрські компанії зобов'язані відшкодувати Україні значні кошти: 18,92 мільйона доларів витрат на арбітражне провадження, 2,7 мільйона доларів судових витрат, а також 549 674 долари та 2 800 шведських крон з відсотками.

У ході судового процесу кіпрські компанії вперше офіційно визнали, що перебувають під контролем громадянина України, Ізраїлю та Кіпру Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Коломойський із СІЗО звинуватив Зеленського в захопленні "Укрнафти". Він каже, що за документами акції були "тимчасово відчужені" військовими на час воєнного стану.