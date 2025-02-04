Им там не место? Кто на самом деле изображен на украинских гривнах

Готовы ли мы принять сложную правду о тех, кого обычно считаем безоговорочными национальными героями?

Деньги – это больше, чем просто бумага или металл. Это своего рода летопись народа, дневник его истории, запечатленный в портретах и символах. Украинские гривны – не исключение. Каждая купюра рассказывает свой сложный рассказ о человеке, который внес значительный вклад в развитие государства, науки, культуры или борьбу за независимость.

Однако за каждым лицом, отчеканенным на банкноте, стоит не только героический эпос, но и драматические коллизии, политические интриги, сложные нравственные выборы. "Телеграф" предлагает рассмотреть, что не так с этими героями и почему их восприятие может быть неоднозначным.

1. Одна гривна: князь Владимир Великий

Одна гривня, недавно ставшая монетой, имеет на себе портрет князя Владимира Великого. Он известен как креститель Руси и один из основателей украинской государственности. Трезубец, являющийся его родовым знаком, стал государственным гербом Украины, подчеркивающим важность этой фигуры в истории страны.

Однако правление Владимира Великого также ассоциируется с централизацией власти и политическими интригами. Некоторые исследователи считают, что он стремился укрепить свою власть путем подчинения других княжеств

2. Две гривны: князь Ярослав Мудрый

На двухгривневой банкноте изображен князь Ярослав Мудрый. Его правление было отмечено утверждением первых законов (Русская Правда), строительством Святой Софии и развитием образования. Ярослав Мудрый является символом культурного и политического расцвета Киевской Руси.

В то же время, его правление сопровождалось борьбой за власть между братьями, что привело к политической нестабильности. Некоторые историки считают, что именно его действия способствовали разделению Руси на отдельные княжества, что в конце концов ослабило государство и сделало его уязвимым к внешним угрозам, таким как монгольское нашествие.

3. Пять гривен: Богдан Хмельницкий

Портрет Богдана Хмельницкого украшает пятигривневую банкноту. Как первый гетман Украины он сыграл ключевую роль в борьбе за независимость от польского господства. Однако его действия, в частности, Переяславское соглашение, вызывают противоречивые оценки в современном контексте.

Переяславское соглашение с Московией, которое он заключил в 1654 году, стало предметом критики за то, что оно фактически привело к потере автономии Украины и подчинению Москве. Многие современные историки считают это соглашение ошибкой, которая имела катастрофические последствия для украинской государственности.

4. Десять гривен: Иван Мазепа

На десятигривневой купюре изображен гетман Иван Мазепа, фигура которого также является спорной. В Украине его часто считают героем благодаря попыткам получить автономию для Украины во время Северной войны.

Однако его союз со шведами и обвинения в измене Петру I формируют отрицательный имидж. Многие считают, что именно Петр I нарушил условия соглашения с Мазепой, и потому обвинения в измене несправедливы.

5. Двадцать гривен: Иван Франко

Банкнота номиналом в двадцать гривен демонстрирует портрет Ивана Франко — выдающегося украинского писателя и общественного деятеля. Его творчество и вклад в развитие украинской литературы и культуры не нуждаются в дополнительных комментариях.

Он стремился интегрировать мировую культуру в украинскую литературу, однако его подходы иногда воспринимаются как элитарные. Франко часто критиковал буржуазную литературу, но некоторые его концепции могут быть восприняты как радикальные или отстраненные от реалий жизни простых людей. Его идеи о социальной справедливости и демократизации культуры могут быть восприняты как утопические.

6. Пятьдесят гривен: Михаил Грушевский

На пятдесятигривневой купюре изображен Михаил Грушевский — историк и политический деятель, который был главой Центральной Рады во время освободительной борьбы Украины. Его концепции происхождения Украины от Руси оказывают значительное влияние на современную украинскую идентичность. Однако деяния Грушевского как политика вызывают много нареканий, потому что идея социализма в тот раз привела к уничтожению УНР и, в конце концов, к оккупации Украины Россией.

7. Сто гривен: Тарас Шевченко

Тарас Шевченко представлен на ста гривнах в двух вариантах – молодом и старом возрасте. Он символ украинской культуры и борьбы за свободу.

Но его поэзия часто воспринимается как слишком патетическая или политизированная, а некоторые исследователи утверждают, что он не всегда адекватно отражал реалии своего времени. Это подвергает сомнению его роль как "национального пророка".

8. Двести гривен: Леся Украинка

На двухсотгривневой купюре изображена Леся Украинка — выдающаяся поэтесса и драматург, представляющая гендерное равенство в украинском пантеоне национальных героев.

Ее фигура тоже не лишена противоречий. Работы Леси Украинки часто интерпретируются через призму феминизма и национализма, но это может привести к упрощению ее творчества. На рубеже 19-20 веков поэтесса была поражена идеями социал-демократов. Она подчеркивала, что социал-демократическое движение, охватившее всю Европу, "слишком универсально, чтобы украинская нация могла обойтись без него".

9. Пятьсот гривен: Григорий Сковорода

На пятисотгривенной купюре изображен философ Григорий Сковорода, чья философия отрицает материальные ценности, что придает иронии его присутствию на деньгах. Простыми словами, философия Григория Савича была построена на отрицании материальных ценностей, славы и роскоши, всего того, что символизируют деньги.

10. Тысяча гривен: Владимир Вернадский

Наконец, на новой тысячегривневой купюре видим портрет академика Владимира Вернадского — выдающегося ученого и первого председателя Украинской академии наук. Однако его фигура также имеет свои противоречия и вызовы, которые следует рассмотреть.

Вернадский сам определял себя как россиянина по культуре, даже когда вся его жизнь была связана с Украиной. Хотя он и сделал многое для развития науки в Украине, его деятельность также подвергается критике. Как минимум за то, что он не всегда поддерживал молодых украинских ученых в их стремлениях.

Как видим, каждая из этих исторических фигур имеет свое сложное наследие, требующее критического осмысления. Они не только символизируют важные этапы истории Украины, но и отражают противоречивые аспекты национальной памяти и идентичности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на банкноте в 10 гривен изображен не тот гетман. Простыми словами, его перепутали с преемником – Филиппом Орликом.