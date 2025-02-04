Зимы не хватило надолго: когда Украину перестанет засыпать снегом (карта)

Снег будет идти не долго

Первые дни февраля принесли в Украину настоящую зимнюю погоду. Температура воздуха снизилась до минусовых отметок во всех регионах, а территорию страны накрыла волна снегопадов.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Впрочем, по прогнозам метеорологов, снежный занавес продержится недолго.

5 февраля снегопады охватят Тернопольскую, Хмельницкую и Черновицкую области, достигнув Волыни. На востоке страны будет снежить в Сумской и Харьковской областях.

Карта осадков Ventusky, 5 февраля

На следующий день, 6 февраля, снег переместится во Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Также осадки накроют центральную часть Украины – Черкасскую, Кировоградскую и частично Полтавскую область.

Карта осадков Ventusky, 6 февраля

По данным метеорадара Ventusky, начиная с 7 февраля по 17 февраля на территории Украины снегопадов не предвидится.

Что касается температурных показателей, то 5 февраля холоднее всего будет на Прикарпатье, где дневная температура составит -4°C. В остальных регионах термометры будут показывать -2°C, а на юге – около 0°C.

Дневная температура воздуха 5 февраля.

6 февраля температура снизится еще больше – на подавляющей части Украины столбики термометров будут колебаться от -4 до -2°C. Только на юге страны будет несколько теплее – около 0°C.

Дневная температура воздуха 6 февраля.

7 февраля холод усилится — в Прикарпатье и на востоке страны дневная температура упадет до -7…-5°C. В ночное время в Прикарпатье столбики термометров опустятся до -11°C. В течение нескольких дней дневная температура воздуха в Украине будет колебаться в диапазоне -6…-4°C.

Дневная температура воздуха 7 февраля.

Ночная температура воздуха 7 февраля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким областям на выходных не повезет с погодой. Об этом рассказали в Укргидрометцентре.