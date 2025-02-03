Этот сериал снимали в Украине: как выглядит сейчас актриса "Колдовской любви" Терехова и что говорит о войне
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Сериал с участием этой актрисы был популярен в Украине.
Актеры многих популярных в Украине сериалов сейчас молчат или поддерживают полномасштабное вторжение России против Украины. Например, Анна Снаткина из "Татьяниного дня". Не высказывается о войне и актриса "Колдовской любви" Наталья Терехова.
Какой является карьера Тереховой, как она изменилась со времен выхода "Колдовской любви" в 2008 году и где сейчас — знает "Телеграф".
Что известно о Наталье Тереховой
Будущая актриса родилась в 1982 году в Санкт-Петербурге. Ее родители были далеки от творчества, поскольку работали медиками. После окончания школы Терехова поступила в академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.
Впоследствии актриса начала играть в театре "Комедианты". Спектакли с ее участием — "Брысь", "В Париж", "Беда от нежного сердца". В начале 2000-х Терехова начала появляться в кино. Первой киноработой стал детективный сериал "Улицы разбитых фонарей 4". А дебютную голову роль получила в комедии "Золушка в сапогах". Позже превратилась в влюбленную главного героя в сериале "Петя великолепный".
Широкую популярность Терехова получила, снявшись в сериале "Колдовская любовь". Это украинская киноработа студии PRO TV Production, которую транслировали на канале "Интер". В сериале идет речь о приезде в село Константиновка беременной девушки Жени. С тех пор там начинают происходить странные вещи. Местные начинают думать, что причина скрывается у Жени.
Сериал был популярен в Украине. Его снимали в селе Шпитьки Киевской области, а также в Ирпене, Макарове, Ворзеле и усадьбе "Качановка". Впоследствии вышло продолжение "Легенды очарованной любви".
Позже актриса исполняла роли в кинопроектах "Я буду жить", "Снайпер", "Комплекс неполноценности", "Возраст любви", "Счастливая серая мышь".
Где Наталья Терехова сейчас и как выглядит
Сейчас россиянка продолжает сниматься в кино. В 2023 году она появилась в детективной ленте "Кастинг", а в прошлом году вернулась в театр "Комедианты". Также она создала бренд полезных продуктов для женщин, который продвигает в соцсетях.
Терехова ничего не говорит о войне, начатой Россией против Украины. Она продолжает жить так, будто ничего не произошло, в то время как ее сограждане убивают украинский народ. На своей странице в инстаграме актриса публикует кадры с фотосессий, спектаклей и показывает своих близких.
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