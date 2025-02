Призывал прекратить помощь Украине и насмехался над Зеленским: что известно о старшем сыне Трампа, и чем он занимается

Сын политика работает в его бизнес-империи

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет пятерых детей и десять внуков. Среди потомков политика самым старшим является Дональд Трамп-младший, который успел запомниться неоднозначными высказываниями об Украине.

Что известно о старшем сыне американского президента, и чем он занимается сейчас — расскажет "Телеграф".

Биография Дональда Трампа-младшего

Дональд Трамп-младший родился в 1977 году в браке политика с чешской моделью Иваной Зельничковой. Женщина была не только женой Трампа, но и его бизнес-партнером. В 1992 году супруги развелись.

Дональд Трампа с женой Иваной и сыном, фото Getty Images

Впоследствии у Дональда появился брат Эрик, сестра Иванка, а также сводная сестра Тиффани и сводный брат Беррон. Детство сына политика прошло в Нью-Йорке. Также он часто бывал на родине мамы в Чехии, где занимался рыбалкой и походами в горы.

Дональд Трамп с сыном Дональдом, фото Getty Images

Дональд учился в школе Бакли на Манхэттене и в школе-интернате Гил в Потстауне. Также получал образование в колледже Университета Пенсильвании — Уортон, где изучал экономику. После получения диплома Трамп перебрался в городок Аспен, где занимался любимыми делами. Там он катался на лыжах, работал барменом и ловил рыбу.

Дональд Трамп-младший изучал экономику, фото Getty Images

Через год Дональд Трамп-младший вернулся в Нью-Йорк и начал работать в компании своего отца – The Trump Organization. Он занимался там проектами по строительству различных объектов, в частности, гостиницы "Чикаго", Международной гостиницы и башни Трампа. Мужчина также приобщался к созданию финансовой компании Trump Mortgage, но проект не был успешным, поэтому его пришлось закрыть.

Впоследствии Дональд стал пресс-секретарем компании Cambridge Who’s Who и участвовал в реалити-шоу своего отца The Apprentice. Позже сын Трампа принимал участие в предвыборной кампании отца.

Дональд Трамп-младший работает в компании отца, фото Getty Images

В прессе писали, что в 2016 году Trump Tower Дональд встречался с российской адвокатом Наталией Весельницкой. Он хотел получить компромат на Хиллари Клинтон, лидера демократов, которая тогда была основным конкурентом Трампа-старшего на выборах. Хотя Дональд все возражал, американская разведка даже допрашивала его по этому делу. Это могло стать доказательством вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году.

Дональд Трамп-младший искал компромат на Хиллари Клинтон, фото Getty Images

Депутаты Республиканской партии предлагали Дональду баллотироваться на выборах в Сенат от Пенсильвании. Однако он не отважился на такой шаг. Впоследствии мужчина выпустил две книги: Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us и Liberal Privilege: Joe Biden and the Democrats’ Defense of the Indefensible. В первой он критиковал либеральных политиков и писал о теории заговора в отношении его отца. А во второй – рассказал о семье Джо Байдена.

Личная жизнь Дональда Трампа-младшего

С 2005 по 2018 годы сын американского президента состоял в браке с моделью Ванессой Гейден. Когда он делал предложение, то подарил любимой обручальное кольцо более, чем за 100 тысяч долларов.

Дональд Трамп-младший с Ванессой Гейден, фото Getty Images

У супругов появилось пятеро детей: Кай Мэдисон, Хлоя София, Дональд Джон III, Тристан Милош и Спенсер Фредерик.

Дональд Трамп-младший с женой и детьми, фото Getty Images

Дональд Трамп-младший с детьми, фото Getty Images

В 2018 году сын Трампа начал отношения с телеведущей, фотомоделью и экс-советницей его отца – Кимберли Гилфойл. Пара даже приобрела дом за 9,7 миллиона долларов. Однако в 2024 году они разошлись.

Дональд Трамп-младший из Кимберли Гилфойл, фото Getty Images

Где сейчас Дональд Трамп-младший

В 2023 году Трамп-младший подписал контракт с платформой Rumble о запуске подкаста Triggered. Поговаривали, что сын американского президента заработал на этом уже более миллиона долларов.

Дональд Трамп-младший записывает подкаст Triggered, фото Getty Images

В 2024 году бизнесмен активно поддерживал отца во время президентской кампании. Также он выступал против финансовой и военной помощи Украине. Трамп распространял ролик, на котором видна обложка Time за 2022 год с Владимиром Зеленским. Тогда украинского президента признали "Человеком года" и это сопровождалось подписью "величайший за все время". После этого на видео нога выбивает Зеленского, и на его месте появляется Дональд Трамп-старший, которого признали "Человеком года" в 2024 году.

Дональд Трамп-младший с отцом, фото Getty Images

После того как Трамп-старший стал президентом, Дональд обнародовал ролик, на котором на Зеленского падают доллары. Он написал, что через 38 дней Украина лишится помощи от США. Он имел в виду дату – 17 декабря, когда Трампа официально утвердили президентом.

Дональд Трамп-младший пригрозил отменой помощи Украине, скриншот с его инстаграма

Сейчас Дональд занимает должность исполнительного вице-президента The Trump Organization. Также в прошлом году он был избран официальным представителем компании Birch Gold Group. Фирма помогает инвестировать пенсионные сбережения в золото.

Дональд Трамп-младший работает в The Trump Organization, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о самом младшем сыне Дональде Трампе — Берроне. Ему сейчас 18 лет.