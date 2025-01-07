Полковник Игнат официально вернулся в Воздушные силы. Какую должность получил

На новую должность назначен с 1 января

Во вторник, 7 января, бывший спикер Воздушных сил ВСУ (ВС), полковник Юрий Игнат сообщил о своем новом назначении. Он продолжает работать в ВС на новой должности.

Об этом Игнат рассказал 7 января на своей странице в Facebook. Отмечается, что на новую должность полковник был назначен с 1 января.

Юрий Игнат назначен начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ. Ранее он исполнял роль временного исполняющего обязанности этой же должности.

Во вторник, 7 января, он добавил в Facebook место работы "Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces". В то же время, подробностей Игнат не разглашает, лишь опубликовал обложку на странице, где указано на фоне самолета "Воздушные силы Вооруженных сил Украины".

Напомним, что Игнат ранее был начальником службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ (2018—2024). Вместо него в марте 2024 года на эту должность был назначен Илья Евлаш.

Что известно об Игнате

Он полковник Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны, кавалер ордена Даниила Галицкого. До 2018 работал в военной газете "Крылья Украины" и печатном органе Минобороны Украины "Народная армия".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Минобороны Рустем Умеров предупредил Командование Сухопутных войск о проверке. Уже известно, в чем причина.