Россияне продвинулись на двух направлениях. Что сейчас происходит на фронте (карта боев)

Враг немного снизил наступательную активность

Идет 1077-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 3 февраля, до 22:00, на фронте произошло 94 боевых столкновения. Россияне имели продвижение в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг продвинулся в Часовом Яру (Краматорское направление). Также у россиян было продвижение на Покровском направлении — в Серебряном, возле Новоандреевки и Надеевки.

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Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с начала суток 3 февраля до момента выхода сводки (22:00 3 февраля), на Покровском направлении вражеская армия 27 раз пыталась прорвать нашу оборону. Бои шли неподалеку от населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Надеевка, Успеновка, Новоалександровка и Дачное.

"Противник несет значительные потери — сегодня (3 февраля, — ред.) на этом направлении украинские воины обезвредили 246 оккупантов, 124 из них — безвозвратно. Также уничтожены 2 танка, семь единиц автомобильной техники, три мотоцикла, одна установка БМ 21 "Град", одна пушка, три антенны управления БпЛА и одно средство спутниковой связи противника, кроме того, существенно повреждена самоходная установка, автомобиль, две пушки и мотоцикл", — добавили в ГШ.

На Лиманском направлении в течение суток россияне 4 раза атаковали позиции украинцев. Они наступали неподалеку от Тернов, Новолюбовки и Ямполевки. Наши защитники отразили все атаки противника.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Оккупанты атаковали вблизи Часового Яра, Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг 12 раз атаковал позиции Сил обороны. Основные усилия он сконцентрировал вблизи населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка.

На Новопавловском направлении враг 6 раз наступал на наши позиции. Бои шли в районах Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

Активен враг и в Харьковской области — на Купянском направлении россияне 12 раз проводили штурмы позиций наших защитников. Они атаковали в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызово.

Как сообщал "Телеграф", во время выполнения боевого задания погиб лётчик-истребитель капитан Иван Болотов. Молодому пилоту было всего 24 года, но за время полномасштабной войны он неоднократно успешно выполнял сложные боевые задачи и наносил урон врагу на разных направлениях фронта.