Украинские АЭС не защищены от российских ударов, Минэнерго просчиталось: расследование The Associated Press

Эксперты предупреждают о рисках длительных блэкаутов при поражении незащищенных подстанций

Возобновившиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой привлекли внимание к очень важному вопросу. Это неэффективность Министерства энергетики Украины в защите критически важных объектов рядом с ядерными электростанциями.

Несмотря на многочисленные предупреждения о возможных российских ударах, Министерство не предприняло своевременных мер. Об этом говорили настоящие и бывшие украинские чиновники в интервью The Associated Press.

Уязвимость ядерных объектов

После двух лет интенсивных атак России на энергетическую сеть, Украина стала зависеть от ядерной энергии более чем на половину своего производства электроэнергии. Особенно уязвимыми остаются незаслуженно защищенные электрические подстанции, расположенные за пределами трех действующих ядерных электростанций, которые играют ключевую роль в передаче электроэнергии от реакторов к остальной части страны.

Марси Р. Фаулер, руководитель офиса исследований и анализа в Open Nuclear Network, подчеркнула: "Электрические подстанции, которые обрабатывают маршрутизацию электроэнергии от ядерных электростанций, являются жизненно важным компонентом ядерной энергетической инфраструктуры Украины".

Несвоевременная работа по укреплению подстанций

Только осенью 2023 года, после предупреждений украинских разведывательных служб о возможных российских ударах по ядерным распределительным устройствам, начались работы по их укреплению. Однако, по мнению аналитиков, эти меры были приняты слишком поздно. Эксперт украинской энергетической отрасли Александр Харченко отметил: "Если две подстанции будут поражены, мы останемся без электроснабжения минимум на 30-36 часов".

В то время как многие государственные энергетические компании начали строительство защитных сооружений еще летом 2023 года, тендеры на укрепление объектов атомной энергетики были объявлены только осенью. Согласно документам, с которыми ознакомилось AP, тендер по двум атомным электростанциям — в Хмельницкой и Николаевской — начался только в начале октября. Тендер по Ривненской АЭС состоялся еще позже, в конце ноября. Таким образом, строительство защитных сооружений планируется завершить лишь к 2026 году.

Политическая ответственность

О неэффективности защиты этих объектов говорится в резолюции Парламента о снятии с должности министра энергетики Германа Галущенко. В списке претензий также упоминается системная коррупция и недостаточный контроль за энергетическим сектором. Однако резолюция еще должна быть проголосована парламентом.

Галущенко, Министерство энергетики и Энергоатом не ответили на просьбы AP прокомментировать задержки, сославшись на деликатность вопроса. Галущенко также не прокомментировал резолюцию парламента, призывающую к его отставке.

Международные последствия

Международное сообщество также выразило обеспокоенность по поводу потенциальных атак России на ядерную инфраструктуру Украины. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил: "Эти атаки влияют на стабильность сетей и ставят под угрозу надежность внешнего электроснабжения, создавая риски для ядерной безопасности".

В условиях продолжающегося конфликта и угрозы со стороны России защита критически важной энергетической инфраструктуры становится первоочередной задачей для Украины. Без надлежащих мер предосторожности последствия могут быть катастрофическими как для гражданского населения, так и для всей энергетической системы страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в срыве достройки Хмельницкой АЭС заинтересованы частные энергокомпании. Они намерены заработать на "распределенной генерации" и опасаются конкуренции со стороны государственного Энергоатома.