ТЦК оккупированного Бердянска ищет кочегара-пенсионера. Какая зарплата и требования
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Зарплата небольшая, но есть бонусы и премии
В Украине есть немало вакансий для пенсионеров, пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать прибавку к пенсии. Так, РТЦК и СП оккупированного Бердянска, который сейчас находится в Запорожье, ищет кочегара.
Соответствующее предложение опубликовано на популярном сайте поиска и подбора персонала. Зарплата — 12 600 гривен в месяц, предпочтение отдается пенсионерам. Также предусмотрены бонусы и премии, а кроме того, сотрудника обеспечат бесплатными обедами.
Обязательные условия – опыт работы на аналогичной должности от 1 года и разрешение на работу в котельной. Претендент должен быть без вредных привычек, ответственный и внимательный к деталям.
В его обязанности будет входить:
- обеспечение работы котельной
- контроль за работой тепловых агрегатов и систем отопления
- выполнение технических обслуживаний и ремонтных работ
Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам предлагают интересную вакансию на 20 тысяч гривен в месяц. Работа предполагает посменный график 2/2, который можно корректировать в соответствии с личными потребностями.