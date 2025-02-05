ТЦК оккупированного Бердянска ищет кочегара-пенсионера. Какая зарплата и требования

Зарплата небольшая, но есть бонусы и премии

В Украине есть немало вакансий для пенсионеров, пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать прибавку к пенсии. Так, РТЦК и СП оккупированного Бердянска, который сейчас находится в Запорожье, ищет кочегара.

Соответствующее предложение опубликовано на популярном сайте поиска и подбора персонала. Зарплата — 12 600 гривен в месяц, предпочтение отдается пенсионерам. Также предусмотрены бонусы и премии, а кроме того, сотрудника обеспечат бесплатными обедами.

Обязательные условия – опыт работы на аналогичной должности от 1 года и разрешение на работу в котельной. Претендент должен быть без вредных привычек, ответственный и внимательный к деталям.

В его обязанности будет входить:

обеспечение работы котельной

контроль за работой тепловых агрегатов и систем отопления

выполнение технических обслуживаний и ремонтных работ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам предлагают интересную вакансию на 20 тысяч гривен в месяц. Работа предполагает посменный график 2/2, который можно корректировать в соответствии с личными потребностями.