По цене Audi и Mercedes: в Киеве продают значок из СССР за космические деньги

На эмали значка имеется скол

На сайте для украинских коллекционеров Violity появилось объявление о продаже ордена Трудового Красного Знамени СССР ‘‘Мондвор’’ № 4700. Его продают по цене, по которой можно приобрести, например, автомобиль.

Автор объявления указывает, что значок сохранился в хорошем состоянии. Однако он уточнил, что имеется скол на эмали.

Стоимость ордена составляет 189 000 гривен. Продавец готов отправить эту вещь посылкой по почте или же продать при личной встрече в Киеве.

Что интересно, на сайте купли-продажи авто есть сотни объявлений, в которых автовладельцы продают свои машины по такой же цене, как орден.

Например, за эту сумму можно приобрести такие авто:

Mercedes-Benz A-Class 2005;

Skoda Octavia 2009;

Volkswagen Golf Plus 2006;

Opel Corsa 2008;

Chevrolet Lacetti 2008;

Audi A4 2001.

Отметим, что значок продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что стоимость — 189 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове больше чем за 12 тысяч гривен продают мягкую игрушку из СССР.