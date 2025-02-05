По цене Audi и Mercedes: в Киеве продают значок из СССР за космические деньги
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На эмали значка имеется скол
На сайте для украинских коллекционеров Violity появилось объявление о продаже ордена Трудового Красного Знамени СССР ‘‘Мондвор’’ № 4700. Его продают по цене, по которой можно приобрести, например, автомобиль.
Автор объявления указывает, что значок сохранился в хорошем состоянии. Однако он уточнил, что имеется скол на эмали.
Стоимость ордена составляет 189 000 гривен. Продавец готов отправить эту вещь посылкой по почте или же продать при личной встрече в Киеве.
Что интересно, на сайте купли-продажи авто есть сотни объявлений, в которых автовладельцы продают свои машины по такой же цене, как орден.
Например, за эту сумму можно приобрести такие авто:
- Mercedes-Benz A-Class 2005;
- Skoda Octavia 2009;
- Volkswagen Golf Plus 2006;
- Opel Corsa 2008;
- Chevrolet Lacetti 2008;
- Audi A4 2001.
Отметим, что значок продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что стоимость — 189 тысяч гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове больше чем за 12 тысяч гривен продают мягкую игрушку из СССР.