Тайные общества в украинской истории: кто из известных деятелей был масоном

Масоны в Украине от Гетманщины до современности

Тайные общества всегда вызывали особый интерес и рождали многочисленные теории заговоров. Масонство, одно из известнейших таких обществ, оставило заметный след и в украинской истории, хотя его влияние часто преувеличивают.

От шотландского наказного гетмана до ведущих деятелей Украинской революции – масонские ложи сыграли неоднозначную роль в истории Украины. Кто из известных украинцев принадлежал к "свободным каменщикам" и как это повлияло на исторические события — разбирался "Телеграф" в этом материале.

Масонская ложа

Первая масонская ложа на украинских землях появилась при достаточно необычных обстоятельствах. Ее основателем стал шотландский дворянин Джеймс Фрэнсис Эдвард Кейт, служивший наказным гетманом в Глухове в 1740–1741 годах. Проведя более десятилетия среди украинской старшины, Кейт основал масонскую традицию на нашей территории.

В начале XIX века масонское движение активизировалось в академической среде. При Харьковском университете, основанном в 1805 году, действовала масонская ложа, в которую входили известные украинские деятели, в частности баснописец Петр Гулак-Артемовский. В Полтаве также была влиятельная ложа, членом которой был Иван Котляревский, автор "Энеиды".

Особое внимание привлекает период Украинской революции 1917-1921 годов. Михаил Грушевский, первый глава Центральной Рады, открыто признавал свою принадлежность к масонству. Интересно, что и Симон Петлюра, и его политический оппонент гетман Павел Скоропадский тоже были масонами, причем входили в одну ложу "Молодая Украина".

Важную роль в масонских кругах того времени играл Сергей Моркотун – загадочная фигура, выступавшая за федерацию с белой Россией и оказавшая значительное влияние на украинскую политику. Именно он способствовал налаживанию контактов между украинскими политическими деятелями и французскими кругами.

Советские времена положили конец деятельности масонских лож в Украине, поскольку режим не допускал существования альтернативных организаций. Лишь после обретения независимости масонское движение возродилось в Украине, хотя уже не имеет такого влияния, как столетие назад.

Следует отметить, что роль масонства в украинской истории не стоит ни преувеличивать, ни преуменьшать. Будучи наднациональной организацией, оно служило скорее площадкой для нетворкинга тогдашней элиты, чем двигателем конкретных политических перемен. Несмотря на многочисленные теории заговоров и мифы, масонство в украинской истории было прежде всего сетью образованных людей, которые стремились к изменениям в обществе, хотя их взгляды на будущее Украины часто отличались.

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