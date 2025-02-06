Его отпевал Митрополит Эпифаний: где похоронен бывший глава КГГА и нардеп Бондаренко
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Политик много лет работал в Верховной Раде
Владимир Бондаренко был народным I, III, IV, VI и VII созывов и главой Киевской государственной администрации. Также он принимал участие в Оранжевой революции и основал музей под открытым небом со старинными украинскими домами. В 2021 году политика не стало.
Какой была деятельность Владимира Бондаренко и где его похоронили, расскажет "Телеграф".
Что известно о Владимире Бондаренко
Бондаренко родился в Черниговской области в 1952 году. Работал учителем истории и географии в Черкасской области, а затем перебрался в Киев. После этого вступил в Компартию и работал в местных райкомах Киева. В 80-х Бондаренко был заместителем, а впоследствии председателем исполкома Ленинградского райсовета народных депутатов столицы.
В начале 90-х Владимир работал заместителем главы КГГА и руководил отделом маркетинга "Киевнефтепродукт". Впоследствии начал управлять делами Министерства юстиции. Позже Бондаренко попал в парламент, где стал депутатом I, III, IV, VI и VII созывов.
Депутат создал музей под открытым небом "Украинское село", где можно увидеть 9 перевезенных старинных хижин со всей Украины. Место, которое показывает быт крестьян, расположено возле села Бузова Киевской области.
Бондаренко входил в депутатскую группу "Реформы", "Независимые", был членом фракций "Наша Украина" Виктора Ющенко, "БЮТ" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Во время своей работы чиновник инициировал 141 законопроект.
- "О столице Украины — городе герое Киеве";
- "Об органах самоорганизации населения";
- "О милиции местного самоуправления города";
- "О городе Севастополе";
- "О правовом статусе зарубежных украинцев";
- "О делегировании полномочий";
- "Об учреждениях здравоохранения".
В 2014 году Бондаренко выбрали главой Киевской горгосадминистрации. Однако Владимир пробыл на этой должности всего 2 месяца и сложил депутатские полномочия. Его преемником стал Виталий Кличко, который является главой столицы и сегодня.
После этого Бондаренко пытался попасть в Верховную Раду, но неудачно. В 2015 году стал депутатом Киевского городского совета от "Батькивщины". Входил в пятерку крупнейших землевладельцев Киевского совета.
В 2016 году депутат пропустил почти половину заседаний и рисковал потерять мандат. Однако имел письменную регистрацию на одном из заседаний, что помогло ему не лишиться должности. Он рассказывал, что имел операцию на спине, а затем проходил реабилитацию, потому и не ходил на заседание.
Смерть Владимира Бондаренко
В 2021 году бывший народный депутат скончался. Причины смерти не сообщали, ему было 68 лет. Бондаренко отпевал Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в Михайловском Златоверхом соборе Киева. На похоронах был Виталий Кличко, занявший пост главы КГГА сразу после Бондаренко.
Депутата похоронили в селе Гуровщина на хуторе Буча. На могилу принесли много цветов. Также возле места захоронения установили две деревянные скамейки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила единственной женщины-спикера Верховной Рады Валентины Шевченко. Она руководила парламентом УССР в конце 80-х.