Его отпевал Митрополит Эпифаний: где похоронен бывший глава КГГА и нардеп Бондаренко

Политик много лет работал в Верховной Раде

Владимир Бондаренко был народным I, III, IV, VI и VII созывов и главой Киевской государственной администрации. Также он принимал участие в Оранжевой революции и основал музей под открытым небом со старинными украинскими домами. В 2021 году политика не стало.

Какой была деятельность Владимира Бондаренко и где его похоронили, расскажет "Телеграф".

Что известно о Владимире Бондаренко

Бондаренко родился в Черниговской области в 1952 году. Работал учителем истории и географии в Черкасской области, а затем перебрался в Киев. После этого вступил в Компартию и работал в местных райкомах Киева. В 80-х Бондаренко был заместителем, а впоследствии председателем исполкома Ленинградского райсовета народных депутатов столицы.

В начале 90-х Владимир работал заместителем главы КГГА и руководил отделом маркетинга "Киевнефтепродукт". Впоследствии начал управлять делами Министерства юстиции. Позже Бондаренко попал в парламент, где стал депутатом I, III, IV, VI и VII созывов.

Владимир Бондаренко был депутатом 5 созывов, фото "УНИАН"

Депутат создал музей под открытым небом "Украинское село", где можно увидеть 9 перевезенных старинных хижин со всей Украины. Место, которое показывает быт крестьян, расположено возле села Бузова Киевской области.

Музей "Украинское село", фото etno-selo.com.ua

Бондаренко входил в депутатскую группу "Реформы", "Независимые", был членом фракций "Наша Украина" Виктора Ющенко, "БЮТ" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Во время своей работы чиновник инициировал 141 законопроект.

"О столице Украины — городе герое Киеве";

"Об органах самоорганизации населения";

"О милиции местного самоуправления города";

"О городе Севастополе";

"О правовом статусе зарубежных украинцев";

"О делегировании полномочий";

"Об учреждениях здравоохранения".

Бондаренко создал 114 законопроектов, фото из сети

В 2014 году Бондаренко выбрали главой Киевской горгосадминистрации. Однако Владимир пробыл на этой должности всего 2 месяца и сложил депутатские полномочия. Его преемником стал Виталий Кличко, который является главой столицы и сегодня.

После этого Бондаренко пытался попасть в Верховную Раду, но неудачно. В 2015 году стал депутатом Киевского городского совета от "Батькивщины". Входил в пятерку крупнейших землевладельцев Киевского совета.

Бондаренко был депутатом Киевсовета, фото Татьяны Мелиховой

В 2016 году депутат пропустил почти половину заседаний и рисковал потерять мандат. Однако имел письменную регистрацию на одном из заседаний, что помогло ему не лишиться должности. Он рассказывал, что имел операцию на спине, а затем проходил реабилитацию, потому и не ходил на заседание.

Смерть Владимира Бондаренко

В 2021 году бывший народный депутат скончался. Причины смерти не сообщали, ему было 68 лет. Бондаренко отпевал Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в Михайловском Златоверхом соборе Киева. На похоронах был Виталий Кличко, занявший пост главы КГГА сразу после Бондаренко.

Бондаренко отпевал Митрополит Эпифаний, фото pomisna.info

Похороны нардепа Владимира Бондаренко, фото pomisna.info

Владимир Кличко был на похоронах Бондаренко, фото pomisna.info

Депутата похоронили в селе Гуровщина на хуторе Буча. На могилу принесли много цветов. Также возле места захоронения установили две деревянные скамейки.

Так выглядела могила Владимира Бондаренко, фото Оксаны Величко

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