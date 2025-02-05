Родилась в Запорожье и была популярной в 90-е: как изменилась певица Любаша и что говорит о войне

Певица, вероятно, продолжает жить в России

Многие уроженцы Украины, прославившись на родине, продолжили строить карьеру в России. Например, Артем Умрихин из популярной когда-то в Украине группы Artik & Asti, который молчит о войне. А вот в 90-х была известной исполнительница Любаша, настоящее имя которой Татьяна Залужная.

Какой была карьера Татьяны Залужной, где она сейчас, и выступила ли против войны, выяснил "Телеграф".

Что известно о Любаше

Татьяна Залужная родилась в Запорожье в 1967 году. Училась в музыкальной школе. Высшее образование получала в Запорожской инженерной академии, а параллельно пела в вокальном коллективе. После вуза начала работать в исследовательском институте титана, однако чувствовала, что это не ее.

Татьяна устроилась в Запорожскую областную филармонию. В 1996 году она написала музыку к песне "Балерина", которую исполняла Ирина Алегрова. Впоследствии состоялось знакомство Залужной с композитором Аркадием Укупником. Она писала тексты, а он – музыку к разным трекам. В их сотрудничестве вышло 20 песен, в том числе "Амстердам", "Маэстро джаза" и другие.

Татьяна Залужная, более известная как Любаша, фото из сети

В 1998 году Залужная познакомилась с Аллой Пугачевой. Так, исполнительница дебютирует на концерте "Рождественские встречи" под псевдонимом Любаша. С этого времени певица переехала с мужем и детьми в Москву. В 2002 году Любаша выпустила совместный с Пугачевой альбом "А был или мальчик". В него вошли 10 треков, большинство из которых написала украинка. Самые популярные из них — "Будь или не будь", "За столиком в кафешке", "Холодно в городе", "Ты там, а я там".

Любаша и Алла Пугачева — "А был или мальчик"

Любаша становилась все популярнее и начала писать треки для многих артистов:

"Перелетная птица" — для Кристины Орбакайте;

"Полетели сквозь окна" — для Филиппа Киркорова;

"Изучай меня по звёздам" — для Натальи Ветлицкой;

"Я прикольная" — для Анастасии Стоцкой.

В 2005 году Любаша устроила концерт-бенефис "Изучай меня по звездам" в Кремле. На нем в течение 4 часов выступали российские артисты. Вскоре исполнительница открыла собственное заведение "Театр песни Любаши".

Любаша написала десятки успешных треков, фото "Википедия"

Также Любаша в соавторстве создала альбом "Трали-валы" для Верки Сердючки, куда вошли всем известные треки "Хорошо красавицам", "А я смеюсь", "Трали-валы", "Бери все (что у меня есть)". Песню Тины Кароль "Ключик" также написала Любаша.

Тина Кароль — "Ключик"

Исполнительница также писала саундтреки к фильмам "Любовь-морковь 2, 3", "8 первых свиданий", "Ночные сёстры", "Каникулы любви". Также она создала детские книги вместе с треками "Барбарики. Песни и стихи", "У друзей нет выходных", "Новые стихи и песни для детей".

Где сейчас Любаша и что говорит о войне

В последние годы певица устроила театр для детей и взрослых "Зебра в клетку" и одноименный анимационный сериал. Параллельно она работает в своем театре.

Также артистка участвовала в шоу "Суперстар! Возвращение" на пропагандистском телевидении. Однако она не выиграл в этом проекте. Лера Кудрявцева поставила автору песен ноль баллов, поэтому она даже не выходила на сцену на оглашение результатов.

Любаша в 2021 году появлялась на ТВ, фото из сети

Певица не говорит войну России против Украины. Похоже, его не интересует, что россияне убивают украинцев и бомбят инфраструктуру. Также невозможно найти ее страницу в инстаграме. Вероятно, автор песен устала от публики и ведет спокойную жизнь вне камер.

Любаша в последние годы, фото из сети

Любаша молчит о войне России против Украины, фото из сети

Любаша теперь не ведет инстаграм, фото из сети

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