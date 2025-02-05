Родилась в Запорожье и была популярной в 90-е: как изменилась певица Любаша и что говорит о войне
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Певица, вероятно, продолжает жить в России
Многие уроженцы Украины, прославившись на родине, продолжили строить карьеру в России. Например, Артем Умрихин из популярной когда-то в Украине группы Artik & Asti, который молчит о войне. А вот в 90-х была известной исполнительница Любаша, настоящее имя которой Татьяна Залужная.
Какой была карьера Татьяны Залужной, где она сейчас, и выступила ли против войны, выяснил "Телеграф".
Что известно о Любаше
Татьяна Залужная родилась в Запорожье в 1967 году. Училась в музыкальной школе. Высшее образование получала в Запорожской инженерной академии, а параллельно пела в вокальном коллективе. После вуза начала работать в исследовательском институте титана, однако чувствовала, что это не ее.
Татьяна устроилась в Запорожскую областную филармонию. В 1996 году она написала музыку к песне "Балерина", которую исполняла Ирина Алегрова. Впоследствии состоялось знакомство Залужной с композитором Аркадием Укупником. Она писала тексты, а он – музыку к разным трекам. В их сотрудничестве вышло 20 песен, в том числе "Амстердам", "Маэстро джаза" и другие.
В 1998 году Залужная познакомилась с Аллой Пугачевой. Так, исполнительница дебютирует на концерте "Рождественские встречи" под псевдонимом Любаша. С этого времени певица переехала с мужем и детьми в Москву. В 2002 году Любаша выпустила совместный с Пугачевой альбом "А был или мальчик". В него вошли 10 треков, большинство из которых написала украинка. Самые популярные из них — "Будь или не будь", "За столиком в кафешке", "Холодно в городе", "Ты там, а я там".
Любаша становилась все популярнее и начала писать треки для многих артистов:
- "Перелетная птица" — для Кристины Орбакайте;
- "Полетели сквозь окна" — для Филиппа Киркорова;
- "Изучай меня по звёздам" — для Натальи Ветлицкой;
- "Я прикольная" — для Анастасии Стоцкой.
В 2005 году Любаша устроила концерт-бенефис "Изучай меня по звездам" в Кремле. На нем в течение 4 часов выступали российские артисты. Вскоре исполнительница открыла собственное заведение "Театр песни Любаши".
Также Любаша в соавторстве создала альбом "Трали-валы" для Верки Сердючки, куда вошли всем известные треки "Хорошо красавицам", "А я смеюсь", "Трали-валы", "Бери все (что у меня есть)". Песню Тины Кароль "Ключик" также написала Любаша.
Исполнительница также писала саундтреки к фильмам "Любовь-морковь 2, 3", "8 первых свиданий", "Ночные сёстры", "Каникулы любви". Также она создала детские книги вместе с треками "Барбарики. Песни и стихи", "У друзей нет выходных", "Новые стихи и песни для детей".
Где сейчас Любаша и что говорит о войне
В последние годы певица устроила театр для детей и взрослых "Зебра в клетку" и одноименный анимационный сериал. Параллельно она работает в своем театре.
Также артистка участвовала в шоу "Суперстар! Возвращение" на пропагандистском телевидении. Однако она не выиграл в этом проекте. Лера Кудрявцева поставила автору песен ноль баллов, поэтому она даже не выходила на сцену на оглашение результатов.
Певица не говорит войну России против Украины. Похоже, его не интересует, что россияне убивают украинцев и бомбят инфраструктуру. Также невозможно найти ее страницу в инстаграме. Вероятно, автор песен устала от публики и ведет спокойную жизнь вне камер.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне актриса Татьяна Филатова. Она родилась в Харькове, но построила карьеру в стране-агрессора.