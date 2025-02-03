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Тяжело болела перед смертью: как выглядит могила единственной женщины-спикера Верховной Рады Шевченко

Автор
Катерина Любимова
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Как выглядит могила экс-главы Верховного Совета Валентины Шевченко
Как выглядит могила экс-главы Верховного Совета Валентины Шевченко. Фото Колаж "Телеграфа"

Валентина ушла из политики после распада СССР

В понедельник, 3 февраля, исполняется пять лет со дня смерти Валентины Шевченко — первой и единственной женщины, возглавлявшей когда-либо Верховный Совет УССР. В свое время она была одной из самых известных женщин в политических кругах.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Валентины Шевченко и где она похоронена. Мы узнали интересные факты ее биографии.

Что известно о Валентине Шевченко

Государственный деятель Валентина Шевченко родилась 12 марта 1935 года в Кривом Роге в семье шахтера. Она окончила Киевский государственный университет на заочном отделении и работала старшей пионервожатой, учителем географии, а также секретарем комсомольской организации школы.

Валентина Шевченко в молодости
Валентина Шевченко в молодости

С 1957 года Валентина Шевченко занимала должность секретаря Криворожского горкома комсомола. На XVIII съезде комсомола Украины в 1962 году ее избрали секретарем ЦК ЛКСМУ, в 1962—1969 годах — секретарем ЦК ЛКСМУ (курировала пионерию и школы). Валентина начала активно развиваться в этом направлении.

По советским меркам она сделала хорошую партийную карьеру, четыре года Шевченко проработала заместителем министра образования, затем два года — заместителем председателя в Украинском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

Валентина Шевченко
Валентина Шевченко среди политиков

На протяжении 10 лет женщина занимала пост заместителя председателя президиума Верховного Совета УССР. А в 1985 году, когда Валентине Шевченко было 50 лет, ее избрали председателем Верховного Совета УССР.

Валентина Шевченко
Валентина Шевченко на посту главы Верховного Совета УССР.

В 1990-х годах Валентина возглавляла Национальный фонд "Украина — детям", Всеукраинский благотворительный фонд содействия развитию физической культуры, спорта и туризма, а с 2002 года была председателем "Конгресса деловых женщин Украины". Но в последние годы она не появлялась на публике и не давала интервью.

Как выглядит могила Валентины Шевченко

Бывший спикер Верховной Рады УССР Валентина Шевченко ушла из жизни 3 февраля 2020 года в возрасте 84 лет. Перед смертью она тяжело болела и проходила лечение в киевской клинике "Феофания". Каким именно недугом страдала Валентина Шевченко — неизвестно.

Валентина Шевченко
Валентина Шевченко ушла из жизни в возрасте 84 года

Похоронили ее на Байковом кладбище рядом с супругом. В сети есть только одна фотография ее могилы, сделанная в 2024 году. На могиле Валентины Шевченко установили обычную гранитную плиту с ее изображением. Своего мужа Владимира Шевченко женщина пережила на 13 лет, на его гранитной плите, оформленной в таком же стиле, вместо фотографии изображен летящий голубь.

Могила Валентины Шевченко
Как выглядит могила Валентины Шевченко

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила единственного президента Крыма Мешкова. Он "топил" за Россию.

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