Училась на архитектора и не мечтала о славе: какой была Елена Зеленская в день свадьбы и как изменилась
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Жена президента всегда появляется в элегантных нарядах
Сегодня, 6 февраля, день рождения отмечает первая леди Украины Елена Зеленская. Ей исполняется 47 лет. От работы сценаристом в "Квартале 95" и до настоящего времени, когда Зеленская посещает официальные мероприятия и занимается гуманитарными вопросами, ее стиль очень изменился.
"Телеграф" расскажет, какой была свадьба Елены и Владимира Зеленских, и как изменился ее стиль на протяжении последних лет.
Какой была раньше Елена Зеленская
Елена, как и Владимир Зеленский, родилась и жила в Кривом Роге. Они учились в параллельных классах одной школы, но в те времена не общались. Впоследствии Елена поступила в Криворожский технический университет, чтобы учиться на архитектора. В то время как Владимир избрал юридическую специальность в экономическом вузе. Параллельно он начал выступать в КВН.
Именно в студенческий период и случилось знакомство Зеленских. Владимир увидел у Елены видеокассету фильма "Основной инстинкт" и попросил посмотреть. В этот момент он спросил ее номер телефона.
Владимир был популярен как в школе, так и университете, имея хорошее чувство юмора и отличался ярким стилем: кожаными брюками, подтяжками, прическами с большим количеством геля. В то время как Елена не желала славы, поэтому фотографий с тех пор в сети мало.
В момент знакомства с Владимиром Елена имела другие отношения. Однако Зеленский покорил ее чувством юмора и начали встречаться. Отношения продолжались 8 лет, после чего Владимир сделал предложение Елене.
В 2003 году состоялась свадьба. Елена выбрала на праздник скромное белое платье без бретелек. Оно состояло из корсета, обшитого цветами и пышной фатиновой юбки. Также Елена повесила розовый цветок на шею и выбрала пышную фату.
20 лет назад Елена имела светлые волосы природного оттенка и почти не использовала косметику. Также она предпочитала очень короткие стрижки. Тогда ее гардероб состоял из повседневной одежды: брюки, футболки, куртки и другие удобные вещи.
Впоследствии Зеленская, как и Владимир, тоже стала работать в "Квартале 95". Правда, она очень редко появлялась на сцене, потому что была сценаристкой. Во время работы в юмористической студии Зеленская не часто посещала публичные мероприятия. Тогда она предпочитала тихую и спокойную жизнь.
Хотя иногда Елену можно было увидеть с Владимиром на презентациях фильмов и других мероприятиях. Тогда она начала красить губы красной помадой, одевать красивые платья и блузы и вообще выглядела эффектно.
В браке Зеленских появилось двое детей — Анастасия и Кирилл. Дочери сейчас 20 лет, и она — студентка. А сын учится в школе, ему 11 лет.
Елена Зеленская сейчас
После того как Владимир стал президентом, Елена получила статус первой леди. Ее стиль и подача себя очень изменились. Елена начала представлять Украину на самом высоком уровне и общаться с мировыми лидерами. Зеленская стала выбирать изысканные деловые костюмы, сдержанные платья, брюки, блузки. Также Елена появляется на публике с дневным макияжем, подчеркивающим ее естественную красоту и стильными укладками.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась в течение лет певица Любаша. Она написала много треков артистам, которые стали хитами.