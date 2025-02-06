Училась на архитектора и не мечтала о славе: какой была Елена Зеленская в день свадьбы и как изменилась

Жена президента всегда появляется в элегантных нарядах

Сегодня, 6 февраля, день рождения отмечает первая леди Украины Елена Зеленская. Ей исполняется 47 лет. От работы сценаристом в "Квартале 95" и до настоящего времени, когда Зеленская посещает официальные мероприятия и занимается гуманитарными вопросами, ее стиль очень изменился.

"Телеграф" расскажет, какой была свадьба Елены и Владимира Зеленских, и как изменился ее стиль на протяжении последних лет.

Какой была раньше Елена Зеленская

Елена, как и Владимир Зеленский, родилась и жила в Кривом Роге. Они учились в параллельных классах одной школы, но в те времена не общались. Впоследствии Елена поступила в Криворожский технический университет, чтобы учиться на архитектора. В то время как Владимир избрал юридическую специальность в экономическом вузе. Параллельно он начал выступать в КВН.

Именно в студенческий период и случилось знакомство Зеленских. Владимир увидел у Елены видеокассету фильма "Основной инстинкт" и попросил посмотреть. В этот момент он спросил ее номер телефона.

Владимир был популярен как в школе, так и университете, имея хорошее чувство юмора и отличался ярким стилем: кожаными брюками, подтяжками, прическами с большим количеством геля. В то время как Елена не желала славы, поэтому фотографий с тех пор в сети мало.

Елена и Владимир Зеленские в молодости, фото из сети

В момент знакомства с Владимиром Елена имела другие отношения. Однако Зеленский покорил ее чувством юмора и начали встречаться. Отношения продолжались 8 лет, после чего Владимир сделал предложение Елене.

В 2003 году состоялась свадьба. Елена выбрала на праздник скромное белое платье без бретелек. Оно состояло из корсета, обшитого цветами и пышной фатиновой юбки. Также Елена повесила розовый цветок на шею и выбрала пышную фату.

Свадьба Елены и Владимира Зеленских, фото из сети

Елена выбрала бело-розовое платье на свадьбу, фото из сети

20 лет назад Елена имела светлые волосы природного оттенка и почти не использовала косметику. Также она предпочитала очень короткие стрижки. Тогда ее гардероб состоял из повседневной одежды: брюки, футболки, куртки и другие удобные вещи.

Елена Зеленская имела когда-то короткую стрижку, фото из сети

Зеленская практически не красилась

Зеленская предпочитала удобную одежду, фото из сети

Впоследствии Зеленская, как и Владимир, тоже стала работать в "Квартале 95". Правда, она очень редко появлялась на сцене, потому что была сценаристкой. Во время работы в юмористической студии Зеленская не часто посещала публичные мероприятия. Тогда она предпочитала тихую и спокойную жизнь.

Хотя иногда Елену можно было увидеть с Владимиром на презентациях фильмов и других мероприятиях. Тогда она начала красить губы красной помадой, одевать красивые платья и блузы и вообще выглядела эффектно.

Елена Зеленская в кожаной куртке с красной помадой, фото из сети

Елена Зеленская в черном платье, фото из сети

Елена и Владимир Зеленские на красной дорожке, фото Viva!

Зеленская в эффектной блузке, фото в сети

В браке Зеленских появилось двое детей — Анастасия и Кирилл. Дочери сейчас 20 лет, и она — студентка. А сын учится в школе, ему 11 лет.

Зеленские с детьми, фото из сети

Елена Зеленская сейчас

После того как Владимир стал президентом, Елена получила статус первой леди. Ее стиль и подача себя очень изменились. Елена начала представлять Украину на самом высоком уровне и общаться с мировыми лидерами. Зеленская стала выбирать изысканные деловые костюмы, сдержанные платья, брюки, блузки. Также Елена появляется на публике с дневным макияжем, подчеркивающим ее естественную красоту и стильными укладками.

Имидж Зеленской полностью изменился, когда она стала первой леди, фото Getty Images

Елена Зеленская начала представлять Украину в мире, фото Getty Images

Елена Зеленская начала появляться в элегантных нарядах, фото Getty Images

Елена Зеленская выбирает сдержанные и элегантные наряды, фото Getty Images

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