Такие были у вашей мамы или бабушки: на духах из СССР можно подзаработать (фото)

В Украине продают вещи из Советского Союза, которые могут у многих до сих пор еще лежать без дела

На сайте для коллекционеров Violity появилось объявление о продаже набора духов "Привет с юга" со времен СССР. Такой запах наверняка хорошо знаком тем, кто жил в Советском Союзе, ведь это были популярные духи.

Автор объявления указал, что парфюм находится в отличном состоянии. В набор входит два флакона духов, помада и пудра.

Указанная цена парфюмерного набора — 750 гривен. Продавец предоставил фотографии, на которых можно увидеть, как выглядят флаконы и какое состояние сохранилось у этого набора.

Также автор отметил, что готов отправить товар по почте. Сам он находится в столице.

Отметим, что духи продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. В настоящий момент указано, что стоимость — 750 гривен.

Стоит добавить, что нередко вещи со времен СССР можно продать за немаленькие деньги. Если у вас завалялись таковые где-то в кладовке и лежат без дела, вы также сможете продать их, например, коллекционерам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают орден Трудового Красного Знамени СССР ‘‘Мондвор’’ № 4700 по цене, по которой можно приобрести, например, автомобиль.