Адвокат Комарницкий заявил о "заказной грязной кампании" против него, его семьи и клиентов

Денис Комарницкий, киевский адвокат и бизнесмен, заявил о "заказной грязной кампании" против себя, своей семьи и городских властей Киева. Так он прокомментировал информацию СМИ об обыске в его доме.

Он заявил, что эта кампания началась с фейковых публикаций в медиа и перешла к прямым попыткам давления на его родных, "попыткам морального уничтожения, которые выходят за все возможные пределы".

По мнению Комарницкого, эта атака также направлена на дискредитацию киевских городских властей и ее представителей. "Дестабилизация, распространение лжи, запугивание – это набор методов, хорошо знакомых тем, кто пытается узурпировать право на влияние на общественное мнение, чтобы манипулировать им", – говорится в его заявлении.

Он считает, что это давление напрямую связано с его профессиональной деятельностью как адвоката, защищающего интересы широкого круга клиентов. Комарницкий заверил, что, несмотря ни на что, не откажется от профессиональных принципов и правовой позиции, а также продолжит защищать свои права всеми законными средствами, в том числе путем обращения в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

"Мне особенно досадно, что к этому причастны представители якобы независимых антикоррупционных органов. Очевидно, что моя работа вызывает беспокойство у тех, кто считает, что закон можно свободно подстраивать под свои прихоти, а справедливость ничего не стоит", — говорится в заявлении.

6 февраля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельным вопросам в Киеве. Экономическая правда со ссылкой на источник в НАБУ сообщила, что бюро проводит следственные действия у Дениса Комарницкого.