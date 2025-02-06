НАБУ проводит обыски у "смотрящего" за Киевом, — СМИ. Что о нем известно

Идут первоочередные следственные действия

В четверг, 6 февраля, НАБУ и САП проводят в Киеве операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. По данным СМИ, в ее рамках проходят обыски у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим за Киевом".

"НАБУ и САП проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете. Продолжаются первоочередные следственные действия. Детали впоследствии, — сообщили в НАБУ.

Издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в НАБУ сообщило, что в рамках операции проходят обыски у Дениса Комарницкого. Официальной информации на этот счет нет. Собеседник не уточнил, в чем подозревают Комарницкого. Он добавил, что обыски проходят не только у него.

Что известно о Денисе Комарницком

Денис Комарницкий – соратник бывшего скандального мэра Киева Леонида Черновецкого. Он был лидером фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете в 2008-2010 годах. Осенью 2019 года, после выборов в Верховную Раду, его стали называть новым "смотрящим за Киевом".

Его имя не единожды фигурировало в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов. Также Комарницкого называют бизнес-партнером ресторатора и народного депутата Николая Тищенко.

Как рассказывал "Телеграф", в январе правоохранители задержали чиновника коммунальной организации "Киевмедспецтранс" Киевской городской государственной администрации и четырех его сообщников. Их подозревают в хищении более 6 млн. грн.