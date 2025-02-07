Россия снова бросила в бой солдат КНДР на Курщине: Зеленский раскрыл детали

Украинским войскам уже полгода удается удерживать сотни квадратных километров "буферной зоны" в России

На Курском направлении российские войска совместно с северокорейскими солдатами вновь попробовали штурмовать позиции Сил обороны. Однако все их попытки потерпели неудачу и были отражены.

При этом было уничтожено много живой силы противника — речь идет о сотнях воинов. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к народу Украины.

Президент отметил, что войска РФ вновь начали активно подтягивать северокорейских солдат. Он также подчеркнул важность Курской операции и того факта, что бои происходят именно на российской территории, так как это позволяет снизить "натиск" на нашу землю и на фронт.

Зеленский в очередной раз поблагодарил наших защитников за достигнутые результаты.

"Сейчас 60 тысяч российской армии на Курщине — это 60 тысяч, которые не добавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях нашей Донецкой области. Я благодарен всем нашим воинам за стойкость, каждой бригаде — за результат", — сказал президент.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский объяснил, как воюют солдаты КНДР в Курской области. Сырский отметил, что военные КНДР на фронте берут своей массовой составляющей, как действовали войска в советские времена. Однако есть нюанс – война сейчас совсем другая, чем могли представить себе советские генералы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бои в Курской области длятся уже полгода и эта операция ВСУ стала уникальной. То, что считалось невозможным, случилось и ВСУ практически без сопротивления смогли занять ряд важных пограничных населенных пунктов.