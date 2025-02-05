ВСУ на одном из направлений пачками уничтожают бронетехнику россиян (видео)

Россияне продолжают отчаянно штурмовать позиции ВСУ

На Новопавловском направлении в Донецкой области войска РФ после некоторого затишья начали наступать в районе нескольких населенных пунктов и при этом активно использовать бронетехнику. Однако успеха россияне не имели и все атаки были эффективно отбиты ВСУ.

Об этом спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил журналистам Ранок.LIVE. По его словам, россияне на этом направлении теряют по несколько единиц техники в день.

На Новопавловском направлении войска РФ пытаются штурмовать позиции ВСУ в районе Константинополя, Зеленовки и Разлива. Однако украинские военнослужащие успешно отражают атаки и наносят по колоннам врага прицельные удары.

В результате этого российские войска ежедневно теряют по несколько единиц бронетехники и отказываются от своих дальнейших наступательных действий.

"Они хотели просто как-то наступление прекрыть. Ну вот прекрыли так, что только две колонны вышли — сразу два танка уничтожены, две БМП уничтожены, а остальная (техника — ред.) рассеяна и немножко побита", — заявил Трегубов.

В Генштабе ВСУ также отмечают, что по состоянию на 8.00 5 февраля на Новопавловском направлении Силы обороны отбили две вражеских атаки.

Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Разлива и Зеленовки, но успеха не имели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 4 февраля, в городе Изюм Харьковской области раздался мощный взрыв — россияне ударили по мирному населению из комплекса "Искандер-М". Погибли не менее пяти человек, среди которых сестры 18-ти и 19-ти лет. Старшая из девушек была беременной, а у второй остался малолетний сын.