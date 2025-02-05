Россияне взяли "оперативную паузу" на Курском направлении". Что это значит для ВСУ

Российские войска бегут с позиций вблизи Махновки

Российские оккупационные войска объявили о "временной оперативной паузе" после неудачных попыток захватить село Махновка в течение января 2025 года. Речь идет за Курское направление, где украинские защитники проводят военную операцию.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW). Ведомство пишет, что по данным пророссийского военного блогера, близкого к Кремлю, российские силы были вынуждены оставить свои позиции вблизи Махновки из-за эффективного использования украинских беспилотников и неблагоприятных погодных условий.

При этом, блогер прогнозирует возобновление боев за населенный пункт, когда погодные условия улучшатся. Земля или промерзнет, или полностью высохнет.

Кроме этого, по состоянию на 4 февраля российские войска продолжали атаки в районе украинского плацдарма в Курской области, в частности вблизи Свердликово, Николаевки и Махновки, однако без значительных успехов. Российские источники также сообщают о контратаках ВСУ на северо-запад от Суджи в районе Николаево-Дарьино и Свердликово, а также к югу от Суджи вблизи Махновки и Куриловки.

Российская сторона заявляет об определенных успехах в районе Старой и Новой Сорочины, Русского и Черкасского Поречья, утверждая об вытеснении украинских войск с северных окраин Свердликово. Однако другой российский военкор подтвердил, что российским войскам так и не удалось закрепиться возле Махновки.

Ранее "Телеграф" писал, что разведка Южной Кореи подтвердила, что войска КНДР, воевавшие на стороне России против Украины в Курской области, вероятно отсутствовали в боевых действиях с середины января. Причина отвода северокорейских военных с линии фронта – большие потери.